«ملاك» يتيح الاستعلام عن الجمعيات والتزاماتها

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وتتيح هذه الخدمة للمقبل على شراء وحدة عقارية في عقارات ذات ملكية مشتركة، الاستعلام عن وجود جمعية ملاك في العقار، ومعرفة ما إذا كان للجمعية اشتراكات تم التصويت عليها من الجمعية العامة؛ لصيانة الأجزاء المشتركة، وأعمال النظافة والتشغيل داخل العقار، حيث تسهم هذه الخدمة في رفع مستوى الشفافية للمقبل على الشراء، وتوضيح حجم الالتزامات المالية داخل الجمعية.ويمكن الوصول للخدمة عبر قائمة الخدمات الالكترونية، واختيار (الاستعلام عن جمعية الملاك واشتراكاتها)، ثم إدخال رقم الصك الخاص بالوحدة العقارية من خلال الرابط https://mullak.housing.gov.sa/.
ويعمل «ملاك» على تيسير إجراءات تفعيل جمعيات الملاك المتعثرة، بإتاحة آلية لاقتراح مبالغ الاشتراكات الخاصة بالتشغيل والصيانة للأجزاء المشتركة، واقتراح مدير عقار للتصويت، وذلك بهدف دعم وتمكين الجمعيات وتيسير تفعيلها.
يذكر، أن برنامج ملاك هو أحد البرامج الهادفة إلى تنظيم العلاقة بين ملاك الوحدات العقارية ذات الملكية المشتركة مثل: المباني السكنية، عبر تطوير وتطبيق الأنظمة واللوائح ذات العلاقة، إضافة إلى المساعدة في تهيئة الخدمات المساندة في التنظيم والتيسير لإدارة الأجزاء المشتركة، مثل: المداخل والمصاعد والممرات؛ لتعزيز استدامة السوق العقاري ورفع كفاءته.
خدمة الاستعلام عن جمعية الملاك
الأهداف
- رفع مستوى الشفافية للمقبل على الشراء
- توضيح حجم الالتزامات المالية داخل الجمعية
- حفظ الحقوق وتقليص النزاعات
- تعزيز السوق العقاري ورفع كفاءته
الخدمات
- الاستعلام عن وجود جمعية ملاك في العقار
- معرفة الاشتراكات التي تم التصويت عليها من قبل الجمعية
- الاطلاع على صيانة الأجزاء المشتركة
- معرفة أعمال النظافة والتشغيل داخل العقار
يمكن الوصول للخدمة عبر
- الدخول على قائمة الخدمات الالكترونية
- اختيار (الاستعلام عن جمعية المُلّاك واشتراكاتها)
- إدخال رقم الصك الخاص بالوحدة العقارية
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