شكرا لقرائتكم خبر 25 يوما على انتهاء مبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
بدأت 1 يونيو 2022 تنتهي 30 نوفمبر 2022
تتضمن إعفاء المكلفين من غرامات
- التأخر في التسجيل بجميع الأنظمة الضريبية
- التأخر في السداد
- التأخر في تقديم الإقرار في جميع الأنظمة الضريبية
- غرامة تصحيح الإقرار لضريبة القيمة المضافة
- غرامات مخالفات الضبط الميداني
غرامات لا تشملها المبادرة
- مخالفات التهــرب الضريبـي
- الغرامات التي تم سدادها قبل تاريخ سريان المبادرة
- غرامات التأخر في السداد المرتبطة بأصل الضريبة المضمنة في خطة تقسيط واجب سدادها بعد انتهاء المدة المحددة للمبادرة
شروط الاستفادة من المبادرة
- التسجيل في النظام الضريبي الذي كان يجب التسجيل فيه لغير المسجلين سابقا
- تقديم جميع الإقرارات واجبة التقديم للهيئة، والتي لم يسبق تقديمها من قبل
- الإفصاح عن كل الضرائب غير المفصح عنها بشكل صحيح
- سداد كامل أصل دين الضريبة المتعلق بالإقرارات التي سيتم تقديمها
شروط التقدم بالتقسيط:
- أن يقدم الطلب وتتم دراسته والموافقة عليه من الهيئة أثناء سريان المبادرة
- الالتزام بسداد الأقساط المستحقة خلال مواعيد استحقاق سدادها وفق خطة التقسيط المعتمدة
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