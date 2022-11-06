25 يوما على انتهاء مبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية

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تهدف إلى تخفيف الآثار الاقتصادية المترتبة على المنشآت نتيجة جائحة كورونا السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية بدأت 1 يونيو 2022 تنتهي 30 نوفمبر 2022 تتضمن إعفاء المكلفين من غرامات





التأخر في التسجيل بجميع الأنظمة الضريبية



التأخر في السداد



التأخر في تقديم الإقرار في جميع الأنظمة الضريبية



غرامة تصحيح الإقرار لضريبة القيمة المضافة



غرامات مخالفات الضبط الميداني

غرامات لا تشملها المبادرة



مخالفات التهــرب الضريبـي



الغرامات التي تم سدادها قبل تاريخ سريان المبادرة



غرامات التأخر في السداد المرتبطة بأصل الضريبة المضمنة في خطة تقسيط واجب سدادها بعد انتهاء المدة المحددة للمبادرة

شروط الاستفادة من المبادرة



التسجيل في النظام الضريبي الذي كان يجب التسجيل فيه لغير المسجلين سابقا



تقديم جميع الإقرارات واجبة التقديم للهيئة، والتي لم يسبق تقديمها من قبل



الإفصاح عن كل الضرائب غير المفصح عنها بشكل صحيح



سداد كامل أصل دين الضريبة المتعلق بالإقرارات التي سيتم تقديمها

شروط التقدم بالتقسيط:



أن يقدم الطلب وتتم دراسته والموافقة عليه من الهيئة أثناء سريان المبادرة



الالتزام بسداد الأقساط المستحقة خلال مواعيد استحقاق سدادها وفق خطة التقسيط المعتمدة



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