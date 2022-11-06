هيئة النقل

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وأشارت الهيئة العامة للنقل في بيان لها، إلى أن التجهيزات الفنية للحافلات ستسهم في تعزيز أمن وسلامة خدمات نقل الركاب بالحافلات، كما ستسهم في رفع مستويات الجودة والكفاءة للخدمات المقدمة، وضمان تطبيق الأنظمة والاشتراطات المتعلقة بمهام الهيئة العامة للنقل ودورها التشريعي والتنظيمي لأنشطة وخدمات النقل في المملكة.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت أن موعد بدء تطبيق التجهيزات الفنية وأدوات السلامة اللازمة لجميع حافلات النقل التعليمي والمتخصص، الذي يشمل النقل بالحافلات لـ «الحج والعمرة، والسياحة، العمل»، هو 7 جمادى الأولى 1444هـ، وذلك للمرخصين في مزاولة نقل الركاب بالحافلات، ويستثنى من ذلك الحافلات سنة الصنع 2014م، وأقل، من المتطلبات والشروط للتجهيزات الفنية وأدوات السلامة ماعدا نظام التتبع الالكتروني (AVL Tracking System).وأشارت الهيئة العامة للنقل في بيان لها، إلى أن التجهيزات الفنية للحافلات ستسهم في تعزيز أمن وسلامة خدمات نقل الركاب بالحافلات، كما ستسهم في رفع مستويات الجودة والكفاءة للخدمات المقدمة، وضمان تطبيق الأنظمة والاشتراطات المتعلقة بمهام الهيئة العامة للنقل ودورها التشريعي والتنظيمي لأنشطة وخدمات النقل في المملكة.

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