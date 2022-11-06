شكرا لقرائتكم خبر المعجم العربي للمنافسة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأوضحت الهيئة أن المعجم يأتي ضمن الخطوات الاستباقية على المستوى العربي والخليجي، وانطلاقا من دورها في نشر ثقافة المنافسة وإجراء الدراسات والبحوث، وغيرهما من النشاطات التوعوية والعلمية في مجال المنافسة.ويشمل المعجم 183 مصطلحا واردا في قوانين المنافسة في دول العشرين (G20)، منها نظام المنافسة السعودي، لتستفيد منه الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة والأفراد، حيث يهدف إلى إثراء المحتوى العربي، وتسهيل فهم التصور العام لنظام المنافسة وسياساته، ورفع الوعي بالمنافسة في المملكة والعالم العربي.
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