برامج تنمية المنشآت

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - الصغيرة والمتوسطة، أطلقتها غرفة حائل، بحضور المستثمرين وملاك المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمنطقة، وعدد من مسؤولي الغرفة.

واستعرض اللقاء دورالغرفة في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، إضافة إلى برامج دعم المستثمرين والشركات الكبرى، وتذليل العقوبات التي تواجه المستثمرين مع الجهات المعنية.

كما استعرض البرامج التمويلية والتعريف بها، التي تشمل مبادرة مزن، وبرنامج الأول كابيتال، وبرنامج تمويل الملكية الجماعي، إضافة إلى برنامج حلول الأعمال، المعني بتقديم استشارات وحلول في مجالات المحاسبة والقانون والإدارة والتسويق.