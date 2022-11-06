الاجتماع المشترك

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جاء ذلك، بناء على قرار لجنة التعاون المالي والاقتصادي في اجتماعها الاستثنائي الـ115 بتاريخ 23 يناير 2022م، باعتماد خطة عمل لجنة السوق الخليجية المشتركة 2022 - 2024م، التي تضمن فيها عقد عدد من الاجتماعات المشتركة مع اللجان الفنية المعنية بمواضيع السوق الخليجية المشتركة، بهدف مناقشة التحديات التي تواجه استكمال متطلبات السوق الخليجية المشتركة ووضع الحلول المناسبة لها.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - الأول بين لجنة السوق الخليجية المشتركة وفريق الخبراء في مجال العمل والعلاقات الدولية بدول مجلس التعاون، عقد بمقر الأمانة العامة بالرياض، بحضور جميع ممثلي دول المجلس، والأمانة العامة لمجلس التعاون، واتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي جاء ذلك، بناء على قرار لجنة التعاون المالي والاقتصادي في اجتماعها الاستثنائي الـ115 بتاريخ 23 يناير 2022م، باعتماد خطة عمل لجنة السوق الخليجية المشتركة 2022 - 2024م، التي تضمن فيها عقد عدد من الاجتماعات المشتركة مع اللجان الفنية المعنية بمواضيع السوق الخليجية المشتركة، بهدف مناقشة التحديات التي تواجه استكمال متطلبات السوق الخليجية المشتركة ووضع الحلول المناسبة لها.

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