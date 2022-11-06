شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن حالة المناخ العالمية قبل ساعات من cop27 فى 15 معلومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لا تزال الانبعاثات تتزايد والتعهدات حتى عام 2030 تضع العالم على المسار الصحيح لارتفاع درجة حرارة 2.5 درجة مئوية، لكن الطلب على الوقود الأحفوري يقترب من ذروته، وذلك بحسب تقرير climatechangenews المتخصص في العمل المناخى.

وفى هذا الإطار، تعرف على التفاصيل فى 15 معلومة قبل ساعات من انطلاق قمة المناخ cop27 فى شرم الشيخ.

1 - استجابت 24 دولة فقط لدعوة مؤتمر Cop26 العام الماضي لتحديث أهداف المناخ لعام 2030 ،حيث لا تزال الانبعاثات في ارتفاع.

2 - أدت الحرب الروسية الأوكرانية وأسعار الغاز المرتفعة إلى جعل الطلب على الغاز في ذروته.

3 - نحن نتجه نحو ارتفاع درجة حرارة تتراوح بين 2.4 و 2.8 درجة مئوية.

4 - تعمل خطط المناخ لعام 2030 المحدثة المقدمة هذا العام على تقليل الانبعاثات المتوقعة في عام 2030 بنسبة تقل عن 1%.

5 - من شأن خطط المناخ المشتركة للبلدان، بما في ذلك الأهداف المشروطة بالتمويل الدولي، أن تخفض الانبعاثات بنسبة 10% بحلول عام 2030 مقارنة بالتوقعات القائمة على السياسات الحالية.

6 - ستؤدي السياسات الحالية إلى ارتفاع درجة الحرارة بمقدار 2.8 درجة مئوية بحلول نهاية القرن.

7 - إن الالتزامات غير المشروطة للبلدان حتى عام 2030 ستضع العالم على المسار الصحيح لارتفاع درجة الحرارة بمقدار 2.6 درجة مئوية.

8 - إذا قاموا بإجراء تخفيضات إضافية للانبعاثات رهنا بالتمويل الدولي ، فسيتم تخفيض هذا إلى 2.4 درجة مئوية.

9 - يضيف التقرير أن هناك حاجة لاستثمارات لا تقل عن 4-6 تريليونات دولار لإزالة الكربون من الاقتصاد العالمي.

10 - ما زلنا بعيدًا عن نطاق ووتيرة خفض الانبعاثات المطلوبة لوضعنا على المسار الصحيح نحو عالم 1.5 درجة مئوية" ، قال رئيس الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ. سيمون ستيل.

11 - من المقرر أن ترتفع الانبعاثات بنسبة 10.6٪ بحلول عام 2030 عن مستويات عام 2010.

12 - هذا أفضل قليلاً من الزيادة المتوقعة بنسبة 13.7 ٪ في العام الماضي ، ولكن ليس بالسرعة الكافية لمواكبة أهداف درجة الحرارة لاتفاق باريس.

13 - مع استمرار العالم في استخراج وحرق الوقود الأحفوري ، وجدت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية ، مرة أخرى ، أن غازات الدفيئة الرئيسية الثلاثة - ثاني أكسيد الكربون والميثان وأكسيد النيتروز - وصلت إلى مستويات قياسية جديدة في عام 2021.

14 - من عام 2020 إلى عام 2021 ، زادت مستويات ثاني أكسيد الكربون بسرعة أكبر من متوسط ​​معدل النمو السنوي للعقد الماضي ، حيث وصلت إلى 415.7 جزءًا في المليون في الغلاف الجوي.

15 - شهدت تركيزات الميثان في الغلاف الجوي أكبر قفزة على أساس سنوي منذ أن بدأت الأرقام القياسية قبل 40 عامًا تقريبًا. العلماء ليسوا متأكدين من السبب. واقترحت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية (WMO) أن سبب ذلك هو كل من الأنشطة البشرية والتقلب الطبيعي.