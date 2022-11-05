شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على ترتيب شركات السمسرة بالبورصة خلال الأسبوع الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدرت شركة هيرميس للوساطة فى الأوراق المالية، ترتيب قائمة شركات الوساطة المالية، من حيث قيمة التداول بالسوق داخل وخارج المقصورة وبورصة النيل خلال جلسات الأسبوع الماضى، بقيمة تداول بلغت 1.8 مليار جنيه، بحصة سوقية بلغت 17.7%، وجاءت شركة المجموعة المالية للسمسرة في الأوراق المالية، في المركز الثاني بإجمالي قيمة تداول بلغت 1.2 مليار جنيه تمثل حصة سوقية بنسبة 11.7%.

وحلت شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية في المركز الثالث، بقيمة تداول بلغت 827.3 مليون جنيه، أمنت لها حصة سوقية بنسبة 8.2%، وفى المركز الرابع تأتى شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول بلغت 748.8 مليون جنيه بحصة سوقية بنسبة 7.5%، وفى المركز الخامس شركة أرقام لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول بلغت 626.7 مليون جنيه، بحصة سوقية بنسبة 6.2%.

وجاء فى المركز السادس، شركة مباشر انترناشيونال لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 531.1 مليون جنيه، بحصة سوقية بنسبة 5.3%، شركة كايرو كابيتال سيكيورتيز لتداول الأوراق المالية فى المركز السابع، بقيمة تداول 462.1 مليون جنيه بنسبة 4.6%، وحل فى المركز الثامن شركة تايكون للوساطة في الأوراق المالية بقيمة 434.7 مليون جنيه بنسبة 4.3%.

وحلت فى المركزين التاسع والعاشر، شركتا الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية، سيجما لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول 432.6 مليون جنيه، 418.4 مليون جنيه، بنسبة 4.3%، 4.2% على التوالي، جاء ذلك وفقًا للتقرير الأسبوعى للبورصة عن ترتيب شركات الوساطة.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" قد ارتفع بنسبة 1.72% ليغلق عند مستوى 11262.40 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، فيما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 1.27% ليغلق عند مستوى 2213.25 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" هبوطًا بنحو 0.55% ليغلق عند مستوى 3226.13 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" صعودًا بنحو 1.98% ليغلق عند مستوى 13665.01 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 2.32% ليغلق عند مستوى 3508.05 نقطة.