شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول بالصندوق السيادي يكشف أسباب الاستثمار في شركة سلاح التلميذ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال عبد الله الإبياري رئيس قطاع الاستثمار بصندوق مصر السيادي، إن الصندوق بدأ الاستثمار في قطاع التعليم، من خلال شراكات لإنشاء سلسلة مدارس للطبقة المتوسطة، ثم انتقل للاستثمار في شركة سلاح التلميذ؛ لتشجيع الاستثمار في التعليم الإلكتروني، للوصول إلى شريحة أكبر من الطلاب في مصر.

أضاف أن الصندوق السيادي يحرص على عقد شراكات مع القطاع الخاص بحصص أقلية، لتحقيق 3 أهداف، هي: أولًا تشجيع زيادة الاستثمارات في مصر، وثانيًا منح الفرصة للقطاع الخاص لإدارة المشروعات، وثالثًا إدخال وتوطين تكنولوجيا جديدة، والتوسع في أدوات تمويلية جديدة للشركات الصغيرة والمتوسطة.

وذكر "الإبياري"، في تصريحات صحفية، على هامش انطلاق قمة "تكني 2022"، اليوم السبت، أن الصندوق السيادي يعمل على تحقيق الأهداف السابقة من خلال إزالة العراقيل التي تواجه القطاع الخاص، والترويج للفرص الاستثمارية المتاحة، مشيرًا إلى أن الصندوق يمنح أولوية للشركات الناشئة باعتبارها جزء لا يتجزأ من الشركات الكبرى.

أشار عبد الله الإبياري، إلى أن صندوق مصر السيادي عقد شراكات متنوعة مع صناديق استثمار عربية وأجنبية؛ لتسهيل ضخ هذه الصناديق استثمارات في مصر، وتعزيز عقد شراكات لإتاحة الفرص المناسبة لكل صندوق، مضيفًا أن صناديق الاستثمار العربية ضخت استثمارات في شركات ناشئة وأخرى قائمة.

ولفت رئيس قطاع الاستثمار بالصندوق السيادي، إلى أن الصندوق يدرس الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، ويوجه هذه الفرص للصندوق الذي يهتم بها، على أن يتم الإعلان عنها عقب التوقيع، مشيرًا إلى أن الصندوق السيادي حرص على المشاركة بقمة تكني للتعرف على العراقيل التي تواجه الشركات الناشئة، والبحث عن تمويل من الصناديق السيادية التي تهتم بهذه القطاعات.

وانطلقت فعاليات قمة "تكني 2022" لريادة الأعمال، اليوم السبت، وتستمر حتى 8 نوفمبر الجاري، بمكتبة الإسكندرية، تحت رعاية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا) والشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا التابعة للاتحاد العام للغرف التجارية.

وتستقطب القمة أكثر من 21 ألف مشارك وأكثر من 800 شركة ناشئة و180 مستثمرًا و300 متحدث من 70 دولة حول العالم، فضلًا عن إتاحة فعاليات المؤتمر عبر الإنترنت.

يذكر أن استحوذ تحالف يضم صندوق مصر السيادي ومنصة مصر للتعليم، على حصة أغلبية في "سلاح التلميذ"، مطور محتوى التعليم الأساسي.