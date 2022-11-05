شكرا لقرائتكم خبر عن أهم التوقعات لأسعار النفط خلال الفترة المتبقية من 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشير توقعات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إلى أن متوسط سعر خام برنت سينخفض إلى 98 دولارا/برميـل فـي نهـايـة عـام 2022، كما يتوقع أن ينخفض متوسـط سـعـر خـام غرب تكساس الأمريكي إلى 92 دولارا/برميل في نهاية عام 2022.

وفقا للتقرير الربع سنوى حول الأوضاع البترولية العالمية، الصادرعن منظمة الاقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك، فإن سوق النفط العالمية تشهد تقلبات ملحوظة وتحيط بهـا حـالـة مرتفعـة مـن عـدم اليقين يصعب معها تحديد مستوى محدد قد تصله أسعار النفط، ولكن تتوقع منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) أن تتجه أسعار النفط الخـام نـحـو الانخفاض خلال الفترة المتبقيـة مـن عـام 2022، على خلفية تنامي مخاوف تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، وما يرتبط به من تراجـع فـي الطلب علـى النفط الخام ومنتجاته، في ظل قيام البنوك المركزية العالمية برفع أسعار الفائدة لكبح التضخم المتزايد. فضلاً عن ارتفاع الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى له منذ منتصـف عـام 2002، ممـا يجعـل الـنفط الخام أكبر تكلفة بالعملات الأخرى.

وأشار التقرير، إلى أنه من العوامل التي يتوقع أن تحد من الانخفاض المتوقع في الأسعار، تنامي المخاطر بشأن نقص الإمدادات بالتزامن مع اتفاق وزراء مالية مجموعـة الـدول السبع الكبرى علـى فـرض سقف لأسعار صـادرات النفط الروسية، وتعهـد روسيا بالتوقف عـن بـيـع الـنفط للـدول التـي سـتطبق هذا الإجراء.

وتابع التقرير فضلاً عن الحظر الأوروبي لواردات النفط الروسية المقرر أن يبدأ في أوائل شهر ديسمبر القادم، وتضاؤل توقعات عودة صادرات النفط الإيرانية إلى الأسواق على المدى القريب، كما يتوقع أن يساهم حرص مجموعة دول أوبك على دعم استقرار وتوازن سوق النفط، ومـا يـرتبط به من قرارات بشأن خفض مستوى الإنتاج المستهدف، في دعم أسعار النفط الخام.