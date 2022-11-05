شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على آخر 8 رسائل لرائد المناخ قبيل ساعات من انطلاق قمة cop27 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة ، لافتا في تصريحات إذاعية أن هناك فرصة كبيرة للتقدم في العمل المناخي في قمة المناخ القادمة حتى بعد الأزمة الأوكرانية ، في الضوء الزخم الجاري والفرص الواعدة للاستثمار في خفض انبعاثات الكربون ومصادر الطاقة المتجددة.

1 - شدد محيي الدين على ضرورة الاستمرار في حشد الزخم في في المجالات التي تشهد تقدمًا .

2 - دعم بعض المجالات الأخرى التي لم تحظ بالاهتمام كما كان ينبغي في الماضي .

3 - ضرورة دفع العمل المناخي استنادا إلى اتفاقية باريس في ضوء نهج شمولي يتناول الجوانب الأربعة المتعلقة بالتخفيف والتكيف والخسائر والاضرار والتمويل.

4 - يمكن القيام بعمل أفضل في الحصول على مصادر التمويل من القطاعين العام والخاص إلى جانب المصادر المحلية والخارجية من أجل دفع أجندة العمل المناخي إلى الأمام .

5 - يمكن تحقيق ذلك فقط إذا أدركنا أن النهج الاختزالي الذي تم اعتماده في الماضي لن يساعدنا ، فنحن بحاجة إلى وضع العمل المناخي ضمن التنمية المستدامة وضمن سياسات إدارة الأزمات التي تواجهنا اليوم مثل أزمة أوكرانيا وجائحة كورونا .

6 - قمة غلاسكو حيث أن أحد أكثر النتائج إيجابية في غلاسكو هو تمويل مشروع متعلق بالطاقة المتجددة لجنوب إفريقيا بقيمة 8.5 مليار دولار للتخلص التدريجي من الفحم .

7 - إذا تم مضاعفة مثل هذه المشاريع ومع المزيد من الالتزامات يمكن أن نقول لقد أحرزنا نوعًا من التقدم.

8- نجاح قمة المناخ في شرم الشيخ يتمثل في كيفية ترجمة الالتزامات إلى عمل وفعل .