الأرز بـ12 جنيها.. تحرك عاجل من التموين للسيطرة على الأسعار

الشارقة - اميمة ياسر - أكد عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، أن سعر كيلو الأرز السايب بـ 12 جنيها والمعبأ بـ 15 جنيها.

وقال خليل، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد "، :"بعض الشركات التي تقدم أرز سياحي يمكن لها أن تقدم بطلب لوزير التموين لبيع الارز بـ 16.5 بشرط ألا تزيد نسبة الكسر عن 3 % ".

وأشار إلى استمرار صرف الدقيق بـ 10 آلاف جنيه لمصانع المكرونة والمخابز السياحة للحفاظ على أسعار الخبز كما هي.

وشدد رئيس قطاع التجارة الداخلية، على أن الوزارة تعمل على توفير مخزون استراتيجي من الأرز سواء كان تمويني أو حر.