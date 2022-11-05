الاقتصاد

تعرف على أخر 8 رسائل لرائد المناخ قبيل ساعات من انطلاق قمة cop27

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القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة ، لافتا في تصريحات إذاعية أن هناك فرصة كبيرة للتقدم في العمل المناخي في قمة المناخ القادمة  حتى بعد الأزمة الأوكرانية ، في الضوء الزخم  الجاري والفرص الواعدة للاستثمار في خفض انبعاثات  الكربون ومصادر الطاقة المتجددة.

1 -  شدد محيي الدين على ضرورة الاستمرار في حشد الزخم في في المجالات التي تشهد تقدمًا .

2 - دعم بعض المجالات الأخرى التي لم تحظ بالاهتمام كما كان ينبغي في الماضي .

3 - ضرورة دفع العمل المناخي استنادا إلى اتفاقية باريس في ضوء نهج شمولي يتناول الجوانب الأربعة المتعلقة بالتخفيف والتكيف والخسائر والاضرار والتمويل

4 - يمكن القيام بعمل أفضل في الحصول على مصادر التمويل من القطاعين العام والخاص إلى جانب المصادر المحلية والخارجية من أجل دفع أجندة العمل المناخي إلى الأمام .

5 - يمكن تحقيق ذلك فقط إذا أدركنا أن النهج الاختزالي الذي تم اعتماده في الماضي لن يساعدنا ، فنحن بحاجة إلى وضع العمل المناخي ضمن التنمية المستدامة وضمن سياسات إدارة الأزمات التي تواجهنا اليوم مثل  أزمة أوكرانيا وجائحة .

6 -  قمة غلاسكو حيث أن أحد أكثر النتائج إيجابية في غلاسكو هو تمويل مشروع متعلق بالطاقة المتجددة لجنوب إفريقيا بقيمة 8.5 مليار دولار للتخلص التدريجي من الفحم .

7 -  إذا تم مضاعفة مثل هذه المشاريع ومع المزيد من الالتزامات يمكن أن نقول  لقد أحرزنا نوعًا من التقدم.

8-  نجاح قمة المناخ في شرم الشيخ  يتمثل في كيفية ترجمة الالتزامات إلى عمل وفعل .

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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