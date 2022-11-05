شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الاقتصاد اليوم.. 13 مليار جنيه استثمارات هيئة قناة السويس خلال 22/2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنوعت اليوم السبت 5-11-2022 أخبار الاقتصاد المصرى اليوم من أبرزها إعلان وزارة التخطيط أن استثمارات هيئة قناة السويس تقدر بنحو 13.1 مليار جنيه فى خطة عام 22/ 23:

وزيرة التخطيط : 13 مليار جنيه استثمارات هيئة قناة السويس خلال عام 22/2023

أصدرت وزراة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرًا حول مستهدفات واستثمارات قطاع قناة السويس بخطة العام المالى الحالى 22/2023.

وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن قناة السويس تُسهِم فى استيعاب حركة التجارة الـمُتنامية واستقبال الناقلات الضخمة والسفن العملاقة، حيث يمر من خلالها نحو 10% من إجمالى حركة التجارة العالـمية، وما يُقارب 25% من إجمالى حركة البضائع الـمُحْوّاه عالـميًا، و100% تقريبًا من إجمالى تجارة الحاويات الـمنقولة بحرًا من بين آسيا وأوروبا، ويرجع هذا النشاط الـمحورى لقناة السويس لكونها أقصر طريق ربط بين الشرق والغرب وأرخصها، حيث تُحقّق للسفن العابرة وفرًا فى الوقت والـمسافة، وبالتالى خفضًا فى الوقود وتكلفة التشغيل مما يُضفى على القناة ميزة تنافسية تجاه الـممرات الـملاحية البديلة الأخرى، وعلى صعيد الاقتصاد الوطني، تُعد قناة السويس أحد الـمصادر الرئيسة لتوليد النقد الأجنبى حيث تُولّد إيرادًا سنويًا يُناهز 6 مليار دولار، موضحة أن استثمارات هيئة قناة السويس تقدر بنحو 13.1 مليار جنيه فى خطة عام 22/2023

وزير المالية: ضم 5 محافظات جديدة إلى المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا ماضون في توسيع قاعدة المستفيدين بالمبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة التى مر على صنعها ٢٠ عامًا فأكثر بسيارات جديدة تعمل بالغاز الطبيعى، تنفيذًا للتكليفات الرئاسية بتعظيم جهود التحول للاقتصاد الأخضر، بالتزامن مع استضافة قمة المناخ بشرم الشيخ، موضحًا أنه تم ضم محافظات الإسماعيلية والشرقية والبحيرة وبني سويف وسوهاج إلى المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات؛ على نحو يؤدى إلى تيسير امتلاك المواطنين لسيارات «موديل السنة» موفرة اقتصاديًا وصديقة للبيئة، وعبر تسهيلات ائتمانية كبيرة، وبما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة و«رؤية مصر ٢٠٣٠».

وزير السياحة يشارك في محاضرة لـ"حواس" احتفالا بمرور 100 عام على اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون

شارك أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، فى حضور المحاضرة الرئيسية للمؤتمر العلمى التى ينظمها مركز البحوث الأمريكى فى مصر لعالم الآثار الدكتور زاهى حواس بمحافظة الأقصر تحت عنوان «توت عنخ آمون: عائلته ووفاته، ووادى الملوك والملكات بعد رحيل هيوارد كارتر»، وذلك بمناسبة مرور مائة عام على اكتشاف مقبرة الملك توت عنخ آمون.

وقد شارك فى الحضور الدكتور ممدوح الدماطى وزير الآثار الأسبق، والدكتور مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، وعمرو القاضى الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، والدكتورة لويز برتينى المدير التنفيذى لمركز البحوث الأمريكى بمصر، والدكتور نيكولاس وارنر مدير مشاريع التراث الثقافى بمركز البحوث الأمريكى بمصر ومدير مشروع ترميم بيت هيوارد كارتر، وعدد من قيادات وزارة السياحة والآثار ومركز البحوث الأمريكي، وعدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ.

المالية: توحيد معايير احتساب ضريبة الأجور يعالج الفاقد الضريبي

أكد رامى يوسف مساعد وزير المالية للسياسات الضريبية ورئيس اللجنة العليا لمشروع منظومة توحيد معايير احتساب ضريبة الأجور المرتبات، أن مصلحة الضرائب المصرية قطعت شوطًا كبيرًا فى سبيل التطوير والميكنة والتحول الرقمى، وتم تنفيذ العديد من مشروعات التطوير والميكنة مثل البوابة الموحدة لخدمات مصلحة الضرائب المصرية، والمنظومة الضريبية الرئيسية الجديدة، ومنظومة الفاتورة الالكترونية، ومنظومة الإيصال الإلكترونى، ورد الضريبة للمغادرين، والربط بين أنظمة مصلحة الضرائب المصرية والجهات الخارجية المختلفة وغيرها من المشروعات، وهذه المنظومة تُعد أحد المحاور الهامة للتحول الرقمى وتحقيق رؤية مصر 2030، موضحًا أن جميع مشروعات التطوير والميكنة التى تشهدها مصلحة الضرائب يتم تنفيذها لصالح جميع الأطراف ( المصلحة، والممول، والخزانة العامة للدولة )، لافتًا إلى أن منظومة توحيد معايير إحتساب ضريبة الأجور المرتبات من شأنها القضاء على المشكلات والشكاوى من التقدير الجزافى، وظلم الإجراءات وغيرها، وذلك من خلال تطبيق الحلول التكنولوجية .

اقتصادية قناة السويس: تحويل المناطق الصناعية إلى مدن متكاملة صديقة للبيئة

أعلن وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عن موافقة مجلس إدارة الهيئة لإضافة حزمة من الحوافز الاستثمارية الجديدة لمستثمرى المنطقة لتعزيز تنافسيتها ضمن مثيلاتها الإقليمية، وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية في قطاعاتها الصناعية المستهدفة، جاء ذلك عقب اجتماع مجلس إدارة الهيئة الثاني للعام المالي 2022/2023، بحضور كلٍ من: الدكتورة هاله السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة ومحافظي بورسعيد والإسماعيلية وأعضاء مجلس الإدارة من نواب رئيس الهيئة وممثلي الإدارات القانونية والمراجعة الداخلية والمالية، وذوي الخبرة الفنية والقانونية.