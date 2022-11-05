شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. نمو إيرادات الدولة غير الضريبية أبرزها 1.3 مليار عوائد قناة السويس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

1- ارتفاع حصيلة بيع السلع والخدمات بقيمة 900 مليون جنيه لتصل إلى 8.1 مليار جنيه.

2- ارتفاع الحصيلة غير الضريبية من عوائد الملكية بقيمة 3 مليارات جنيه بنسبة نمو 40.7% لتصل إلى 10.3 مليار جنيه.

3- زيادة العوائد المحصلة من الهيئات الاقتصادية بقيمة 100 مليون جنيه بنسبة نمو 8.9% لتصل إلى 1.2 مليار جنيه.

4- ارتفاع العوائد المحصلة من هيئة قناة السويس بقيمة 1.3 مليار جنيه بنسبة نمو 27.4% لتصل إلى 6 مليارات جنيه.

5- ارتفاع العوائد المحصلة من شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام بقيمة 100 مليون جنيه بنسبة نمو 32.7% لتصل إلى 0.5 مليار جنيه.

6- حققت المنح 3.4 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام المالي 2022/2023.

7- حققت الحصيلة غير الضريبية من الإيرادات المتنوعة 9.3 مليار جنيه.

حققت الموازنة العامة للدولة، إجمالي إيرادات بلغ 161.6 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى أغسطس من العام المالي 2022/2023 بزيادة 21.7 مليار جنيه بنسبة نمو 15.5%، وساهمت المتحصلات من الإيرادات الضريبية بنحو 82.7% من إجمالي الإيرادات، و17.3% من الإيرادات غير الضريبية.

وبلغ الفائض الأولي للموازنة خلال الفترة من يوليو إلى أغسطس من العام المالي 2022/2023 حوالي 5 مليارات جنيه بنسبة 0.1% من الناتج المحلي، مقابل عجز -0.1% خلال نفس الفترة من العام المالي السابق، وذلك نتيجة ارتفاع الإيرادات بنحو 15.5%، وارتفاع المصروفات بنحو 17.8% مقابل نفس الفترة من العام السابق، حيث استطاعت الموازنة العامة للدولة تلبية زيادة مخصصات قطاع الصحة والتعليم، والاستثمارات الممولة من الخزانة، وزيادة الأجور، وتلبية مخصصات برامج الحماية الاجتماعية.