الاقتصاد

9 شروط للتصويت الإلكترونى على عموميات شركات البورصة.. تعرف عليها

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القاهرة - سامية سيد - حددت الهيئة العامة للرقابة المالية، الشروط والضوابط الواجب على الشركات المدرجة بالبورصة المصرية إتباعها خلال التصويت الإلكتروني على الجمعيات العامة، وهي:

 

1- وسائل التأمين والحماية اللازمة لضمان سرية وعدم اختراق قرارات الجمعية العامة والتصويت عليها، وذلك وفقًا للمواصفات التي توافق عليها الهيئة.

 

2- السماح بإرفاق المستندات الخاصة بالموضوعات التي سيتم مناقشتها باجتماع الجمعية العامة، وكذا السماح للمساهمين بالاطلاع على هذه المستندات.

 

3- السماح باستخراج نسخ من التقارير المثبتة لعقد اجتماع الجمعية العامة والتصويت على قراراتها، وعلى الأخص مستخرج بكشف حضور المساهمين ونتيجة التصويت على كل موضوع من الموضوعات المعروضة.

 

4- ما يفيد التأكد من هوية المساهم الحاضر لاجتماع الجمعية العامة، وما يفيد إثبات حضوره.

 

5- التأكد من قيام المساهم بتجميد أسهمه لدى أمين الحفظ قبل انعقاد اجتماع الجمعية العامة بثلاثة أيام على الأقل.

 

6- عدم السماح للمساهم القائم بالتصويت عن بعد باستخدام حق الإنابة في التصويت، بحيث يلزم أن يكون التصويت عن بعد من خلال المساهم المالك.

 

7- تمكين المساهم من إبداء رأيه بالتصويت على كل موضوع من الموضوعات المعروضة باجتماع الجمعية العامة وطرح الاستفسارات اللازمة بشأنها وذلك

قبل 5 أيام عمل على عقد الاجتماع وكذا أثناء انعقاده، كما يجب أن يتضمن النظام أيضًا تمكين المسئولين عن الجمعية من الرد على هذه الاستفسارات.

 

8- السماح للمساهم الذي قام بالتصويت قبل انعقاد الجمعية ويرغب في تغيير تصويته في الحضور المادي لاجتماع الجمعية العامة في يوم انعقادها.

 

9- السماح بالتصويت التراكمي في انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة.

 

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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