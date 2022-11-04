28 جنيهًا زيادة بأسعار الذهب في مصر

الشارقة - اميمة ياسر -

ارتفع سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر، بحلول التعاملات المسائية، حيث زاد سعر الجرام بنحو 23 جنيهًا مقارنة بالتعاملات الصباحية.

وخلال التعاملات الصباحية، ارتفع سعر الذهب 5 جنيهات للجرام، مقارنة بأسعار أمس، ما يعني أن سعر الجرام ارتفع خلال تعاملات اليوم فقط نحو 28 جنيهًا للجرام.

وكان سعر الذهب انخفض بعد قرار الفيدرالي الأمريكي رفع سعر الفائدة بنسبة 0.75% إلى بين 3.75 و4%.

ونشر موقع "مصراوي" قائمة بأسعار الذهب اليوم، وجاءت على النحو التالي:

زادت أسعار الذهب عيار 14 إلى 809 جنيهات للجرام.

ارتفع سعر الذهب عيار 18 إلى 1040 جنيها للجرام.

زاد سعر الذهب عيار 21 إلى 1213 جنيها للجرام.

ارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 1386 جنيها للجرام.

كما قفز سعر الجنيه الذهب إلى 9704 جنيهات، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

وزاد سعر الذهب عالميا خلال تعاملات اليوم الجمعة، إلى نحو 1676 دولارا بنسبة 2.8% وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.