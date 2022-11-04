موعد البلاك والوايت فرايدي 2022.. وسبب تسميتهما بالجمعة السوداء والبيضاء.. ونصائح هامة من حماية المستهلك

الشارقة - اميمة ياسر - يأتي يوم الجمعة السوداء في توقيت مختلف كل سنة، فهو ليس ذو توقيت ثابت، فهو يأتي في اليوم الذي يلي عيد الشكر، وهو الذي يكون في يوم الجمعة الأخيرة من شهر نوفمبر من كل عام، ويوافق البلاك فرايداي هذا العام يوم 25 نوفمبر 2022.

موعد الجمعة البيضاء 2022

كما تنطلق عروض الوايت فرايدي، أو الجمعة البيضاء هو نفس ما يحمله الجمعة السوداء، إلا أن هذا المصطلح يكون في الوطن العربي فقط، لأن عادة ما يتشائم العرب من اللون الأسود ويعتبرونه نذير شؤم، لذا يستبدلون مصطلح "البلاك فرايدي" بـ "الوايت فرايدى"، والذي يكون في الجمعة الأخيرة من شهر نوفمبر أيضا.

ويتم طرح العروض الخاصة بالبلاك فرايدي على مواقع التجارة الإلكترونية المختلفة، والمحال التجارية والماركات العالمية بداية من شهر نوفمبر في مصر، وتعد المواقع التي تشهد عروضًا كثيرة في البلاك فرايدى سوق دوت كوم، وأمازون، وجوميا، وBFAds، وكارفور.

وتتنوع خصومات المواقع التجارية الإلكترونية والمحال التجارية والبراندات العالمية هذا العام، ففي الوقت الذي تطرح فيه بعض العلامات التجارية خصومات تصل إلى 50 بالمئة، هناك علامات تجارية تصل خصوماتها إلى 70 بالمئة، مع إعلان مفاجأة كل عشر دقائق للجمهور، وهذا ما يدفع المواطنين إلى شراء جميع الهدايا لذويهم خلال هذه الفترة والتي تتزامن مع احتفالات رأس السنة.

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سبب تسمية البلاك فرايدي بهذا الاسم

سبب تسمية البلاك فرايدى بهذا الاسم تعود إلى استخدام التخفيضات لأول مرة في 24 سبتمبر 1869، عندما حدث ركود اقتصادي وتضخم، أثر على الاقتصاد، لزيادة المنتجات مع قلة الشراء، وتم التفكير في هذا الأمر لتصبح الجمعة السوداء يوم يتم فيه تخفيض قيمة الأسهم 20%، مع تنشيط حركة الإنتاج والبيع والشراء في المحال التجارية.

حماية المستهلك يحذر من التخفيضات الوهمية

من جانبه، وجه جهاز حماية المستهلك، نصائح هامة للمستهلكين، لحماية حقوقهم خلال فعاليات عروض "الجمعة السوداء والبيضاء".

وقال المهندس أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك، في بيان، إن الجهاز يعمل على حماية حقوق المواطنين خلال فعاليات عروض "الجمعة البيضاء".

وأوضح، أنه يجب على المستهلكين التأكد من جدية العروض والتخفيضات والتأني أثناء عملية الشراء وأكد على ضرورة الحصول على فاتورة لضمان حقوقهم في حالة وجود أي عيب بالمنتج.

وناشد الجهاز، المواطنين بالتوجه إلى المتاجر والمنصات الإلكترونية الموثوقة، وعدم الخداع بالإعلانات المضللة والانسياق وراء العروض الوهمية التي توحي بوجود تخفيضات غير حقيقية.

وأهاب بجموع "التجار والموردين" بضرورة الإلتزام بالقانون وجدية العروض المقدمة للمواطنين و الالتزام بالإعلان عن الأسعارقبل الخصم وبعده وأن يكون السعر شامل الضرائب، مع تطبيق سياسة الإستبدال والاسترجاع المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك، وفي حالة مخالفة ذلك سيتم تطبيق العقوبات المنصوص عليها في القانون التى قد تصل إلي غرامه مليوني جنيه.