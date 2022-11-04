نعته المخابرات والحكومة.. من هو الشاب محمد نجم الذي أحزن مواقع التواصل بوفاته؟

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

خيّم الحزن على السوشيال ميديا، بعد وفاة الباحث والمحلل الاقتصادي محمد نجم، الخميس، بعد صراع طويل مع مرض السرطان.

وكانت آخر كلمات كتبها نجم على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك: "كلمة شكرًا مش كفاية على كل بوست، ودعوة وكلمة ورسالة ومكالمة وزيارة وطبطبة وحضن ودعم وصلاة ومساعدة اتعملت عشاني الفترة الأخيرة".

وأضاف: "أنا كويس وصامد ومكمل في المعركة.. السرطان مرض مش سهل ورخم وغلس وأوجاعه صعبة ومنهكة، لكن أنا كمان لشهور طويلة من بداية الأزمة أثبتت إن عزيمتي مش لينة، ومش سهل كسري وإرادتي أقوى من كل ده، وربنا معايا وهو سبحانه أكبر من أي شيء وكل شيء".

واختتم نجم: "بعتذر عن متابعة الاتصالات والرسائل.. لكن بطمنكم وبشكركم مرة تانية من قلبي لكل مشاعركم النقية الطيبة.. وأتمنى استمرار دعائكم.. وقريب نحتفل بانتصارنا بإذن الله".

مجلس الوزراء ينعي نجم

من جانبه، نعى مجلس الوزراء الباحث الاقتصادى، محمد نجم.

وبعث الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بخالص العزاء، إلى أهله ومحبيه، مؤكدا أن الراحل الكريم كان نموذجا للشاب المجتهد، المثابر، المتفانى فى عمله، حيث تمت الاستعانة به فى العمل بالمركز الإعلامى لمجلس الوزراء، لسنوات مضت، نظرا لتميزه الشديد فى الشئون الاقتصادية.

وقال رئيس الوزراء: لقد كان محمد نجم قدوة لأقرانه، فى العلم والأخلاق، لم يبخل يوما بوقت أو مجهود، وندعو الله أن يغفر له ويرحمه، ويجعل صبره على مرضه فى ميزان حسناته.

المخابرات تنعي نجم

كما نعى جهاز المخابرات العامة، محمد نجم، الذي شيعت جنازته عقب صلاة الجمعة، من مسجد الحصري في مدينة السادس من أكتوبر.

المتحدة تنعي نجم

أيضا، نعت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ببالغ الحزن والأسى المغفور له، محمد نجم، وقالت: «ندعوا الله يتغمده بواسع رحمته».

وتقدمت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والعاملين في قنواتها الإعلامية وإصداراتها وشركاتها، بخالص العزاء لأسرة الزميل الراحل، داعية الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

من هو محمد نجم؟

وعمل محمد نجم، محللًا اقتصاديًا في شركة المتحدة للخدمات الإعلامية منذ أغسطس 2016، وهو محلل ومدير مشارك للوحدة الاقتصادية في مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لـ مجلس الوزراء المصري، كما عمل باحثًا اقتصاديًا في مجموعة قنوات DMC.

وشارك نجم في عدة مؤتمرات، منها: قمة مصر الاقتصادية، والمؤتمر الوطني للشباب، كما شارك كمتحدث في العديد من المؤتمرات والندوات الاقتصادية.

وحصل محمد نجم على بكالوريوس التجارة من جامعة الإسكندرية، وحصل على ماجستير في الاقتصاد السياسي عام 2021 من معهد البحوث والدراسات العربية بالقاهرة.