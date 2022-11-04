شكرا لقرائتكم خبر عن عرض زيارة افتراضي لمقبرة توت عنخ آمون وقت اكتشافها بمركز زوار وادي الملوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت اليوم الجمعة وزارة السياحة والآثار ممثلة في المجلس الأعلى للآثار، لأول مرة عرض زيارة افتراضي لمقبرة الملك توت عنخ آمون وقت اكتشافها عام 1922 ولجميع الأثاث والقطع التي كانت تحتويها حينذاك، وذلك في إطار الاحتفالات بمرور 100 عام على اكتشاف مقبرة الملك توت عنخ آمون.

ويقدم هذا العرض الافتراضي بمركز زوار منطقة وادي الملوك بالأقصر، وباستخدام نظارات خاصة من نوع Meta Quest 2 المتطورة، وبالتعاون مع إحدى الشركات المصرية والأجنبية الخاصة.

ومن جانبه، قال الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الاعلى للآثار، إنه تم اليوم وضع مجموعة من هذه النظارات بمركز زوار وادي الملوك بالأقصر، لافتاً إلى أن هذه التجربة قد لاقت تجاوباً وتفاعلاً كبيراً اليوم من معظم الزائرين من المصريين والسائحين.

وأضاف وزيري في بيان صحفي اليوم الجمعة، أن هذه التجربة تأتي في إطار حرص وزارة السياحة والآثار على استخدام التكنولوجية الحديثة والمتطورة في عرض واتاحة المواقع الأثرية والمتاحف في مصر وتحسين تجربة الزائرين من المصريين والسائحين بها.