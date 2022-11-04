غرامه مليوني جنيه.. نصائح هامة من ’’حماية المستهلك‘‘ بشأن عروض ’’الجمعة السوداء والبيضاء‘‘

الشارقة - اميمة ياسر - وجه جهاز حماية المستهلك، نصائح هامة للمستهلكين، لحماية حقوقهم خلال فعاليات عروض "الجمعة السوداء والبيضاء".

وقال المهندس أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك، في بيان، إن الجهاز يعمل على حماية حقوق المواطنين خلال فعاليات عروض "الجمعة البيضاء".

وأوضح، أنه يجب على المستهلكين التأكد من جدية العروض والتخفيضات والتأني أثناء عملية الشراء وأكد على ضرورة الحصول على فاتورة لضمان حقوقهم في حالة وجود أي عيب بالمنتج.

وناشد الجهاز، المواطنين بالتوجه إلى المتاجر والمنصات الإلكترونية الموثوقة، وعدم الخداع بالإعلانات المضللة والانسياق وراء العروض الوهمية التي توحي بوجود تخفيضات غير حقيقية.

وأهاب بجموع "التجار والموردين" بضرورة الإلتزام بالقانون وجدية العروض المقدمة للمواطنين و الالتزام بالإعلان عن الأسعارقبل الخصم وبعده وأن يكون السعر شامل الضرائب، مع تطبيق سياسة الإستبدال والاسترجاع المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك، وفي حالة مخالفة ذلك سيتم تطبيق العقوبات المنصوص عليها في القانون التى قد تصل إلي غرامه مليوني جنيه.