شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الاقتصاد اليوم.. سعر الذهب عيار 21 يسجل 1210 جنيهات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الجمعة 4-11-2022 عددًا كبيرًا من الأخبار الاقتصادية المهمة سواء المحلية أو العالمية، أبرزها ارتفاع أسعار الذهب، بمستهل تعاملات اليوم الجمعة، بقيمة 17 جنيهًا، وبلغ عيار 18 حوالي 1037 جنيها، وبلغ عيار 21 حوالي 1210 جنيهات، توجيه الحكومة استثمارات قدرُها حوالي 93.5 مليار جنيه لقطاع الصناعات التحويلية، خلال العام المالي الجاري 2023/2022 بنسبة زيادة 6.1%.

أسعار الذهب فى مصر ترتفع 17 جنيها.. وعيار 21 يسجل 1210 جنيهاتارتفعت أسعار الذهب، بمستهل تعاملات اليوم الجمعة، بقيمة 17 جنيهًا، وبلغ عيار 18 حوالي 1037 جنيها، وبلغ عيار 21 حوالي 1210 جنيهات، وزاد عيار 24 ليصل إلى 1383 جنيها، وقفز الجنيه الذهب ليسجل 9680 جنيها. أسعار الذهب فى مصر ترتفع 17 جنيها.. وعيار 21 يسجل 1210 جنيهاتارتفعت أسعار الذهب، بمستهل تعاملات اليوم الجمعة، بقيمة 17 جنيهًا، وبلغ عيار 18 حوالي 1037 جنيها، وبلغ عيار 21 حوالي 1210 جنيهات، وزاد عيار 24 ليصل إلى 1383 جنيها، وقفز الجنيه الذهب ليسجل 9680 جنيها.

وجاءت هذه الزيادة، رغم إعلان الاحتياطي الفدرالي الأمريكي هذا الأسبوع ‏رفع معدل الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس، وهي رابع زيادة بنفس القدر على ‏التوالي، كما ألمح إلى تغيير في سياسته النقدية لكبح جماح التضخم الأمر الذي تسبب في هبوط سعر اونصة الذهب إلى 1629 دولار.

93.5 مليار جنيه استثمارات قطاع الصناعات التحويلية خلال العام المالي 22/2023كشفت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن توجيه استثمارات قدرُها حوالي 93.5 مليار جنيه لقطاع الصناعات التحويلية، خلال العام المالي الجاري 2023/2022 بنسبة زيادة 6.1% عن الاستثمارات المُناظِرة في العام السابق. 93.5 مليار جنيه استثمارات قطاع الصناعات التحويلية خلال العام المالي 22/2023كشفت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن توجيه استثمارات قدرُها حوالي 93.5 مليار جنيه لقطاع الصناعات التحويلية، خلال العام المالي الجاري 2023/2022 بنسبة زيادة 6.1% عن الاستثمارات المُناظِرة في العام السابق.

وبحسب الوزيرة، تستحوذ الصناعات التحويليّة غير البترولية على نحو 80% من جُملة استثمارات القطاع (74.1 مليار جنيه)، بينما تحتل الصناعات التحويليّة البتروليّة على النسبة الـمُتبقيّة 20% (19.4 مليار جنيه).

وأشارت وزيرة التخطيط، إلى الأهمية الاقتصادية لقطاع الصناعة التحويليّة حيث يحتل القطاع الصناعي المرتبة الأولى، من حيث المُساهمة في النتج المحلي الإجمالي بحِصّة لا تقِل عن 16%، علاوة على توظيفه نسبة من القوى العاملة تربو على 15% من الإجمالي، وكذلك تتعاظم مُساهمة القطاع في النشاط التصديري بنسبة تصل إلى 85% من إجمالي الصادرات السلعيّة غير البتروليّة.



اجتماع إبراهيم العربي مع مسئولي اتحاد الغرف التجارية اتحاد الغرفة التجارية يؤكد توافر كافة السلع بالأسواق لضبط الأسعارقال المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن التقارير التي ترفعها الشُعب التجارية بالغرفة تؤكد توافر كافة السلع بالسوق، وهو ما يطمئن المواطنين على تلبية كافة احتياجاتهم، خاصة في ظل الدور الحكومي الكبير لضبط السوق بزيادة معروض السلع من خلال الآليات الحكومية المتنوعة، منها منافذ القوات المسلحة ومبادرة كلنا واحد والمجمعات الاستهلاكية الخاصة بوزارة التموين، ومنافذ وزارة الزراعة وسيارات السلع المتنقلة وغيرها من سبل متنوعة لمعروض السلع بجانب المحال التجارية المنتشرة في ربوع مصر. اتحاد الغرفة التجارية يؤكد توافر كافة السلع بالأسواق لضبط الأسعارقال المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن التقارير التي ترفعها الشُعب التجارية بالغرفة تؤكد توافر كافة السلع بالسوق، وهو ما يطمئن المواطنين على تلبية كافة احتياجاتهم، خاصة في ظل الدور الحكومي الكبير لضبط السوق بزيادة معروض السلع من خلال الآليات الحكومية المتنوعة، منها منافذ القوات المسلحة ومبادرة كلنا واحد والمجمعات الاستهلاكية الخاصة بوزارة التموين، ومنافذ وزارة الزراعة وسيارات السلع المتنقلة وغيرها من سبل متنوعة لمعروض السلع بجانب المحال التجارية المنتشرة في ربوع مصر.

وأكد رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، على أهمية استمرار متابعة السوق ورفع تقارير يومية عن الحركة التجارية فى الأنشطة المختلفة، خاصة فيما يتعلق بالسلع الأساسية، إضافة إلى الاستفادة من الحوافز التي تقدمها الدولة لتوطين الصناعة المحلية في القطاعات المختلفة والتركيز علي زيادة الإنتاج المحلي ورفع معدل الصادرات المصرية.