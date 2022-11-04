شكرا لقرائتكم خبر عن توقيع إعلاني النوايا بين مصر وألمانيا في مجالات الغاز والهيدروجين الأخضر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، في التوقيع على إعلاني النوايا المشتركين بين مصر وألمانيا، للتعاون في مجالات الغاز الطبيعي المسال والهيدروجين الأخضر، وذلك بهدف المساهمة في تأمين إمدادات الطاقة النظيفة وتحقيق التنمية المستدامة ومواجهة التغير المناخي.

وشارك أيضًا في التوقيع علي إعلاني النوايا من الجانب المصري، كل من الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، ومن الجانب الألماني عبر الفيديوكونفرانس، الدكتور روبرت هابيك الوزير الاتحادي للاقتصاد وحماية المناخ، يوخين فلاسبارت وكيل وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية، بحضور السفير خالد جلال سفير مصر بألمانيا، والسفير فرانك هارتمان سفير ألمانيا بالقاهرة.

قال المهندس طارق الملا، إن توقيع إعلان النوايا المشترك بشأن الغاز الطبيعي المسال يهدف لدعم التعاون على صعيد القطاع الحكومي والقطاع الخاص بين الدولتين في مجال تجارة الطاقة بالتوازي مع تحقيق التزامات اتفاقية باريس للمناخ.

أشار إلى أهمية إعلان النوايا الموقع مع ألمانيا في مجال الهيدروجين للاستفادة من خبراتها والتكنولوجيا المتطورة، كما أكد اهمية الاتفاقات في دعم العلاقات الثنائية والتعاون مع القطاع الخاص في مجال الغاز الطبيعي والهيدروجين وأنها يعكسان توافق الدولتين لتحقيق الهدف المشترك لخلق بيئة مناسبة لتحقيق التنمية المستدامة.

أضاف "الملا"، أن هذا التوقيع يأتي قبل ساعات قليلة من افتتاح قمة المناخ COP27 في شرم الشيخ والتي تشهد لأول مرة ادراج يوم لخفض الكربون كجزء من الموضوعات الأساسية للمؤتمر لإلقاء الضوء على الجهود و قصص النجاح المحلية والإقليمية والعالمية في خفض الكربون في قطاع البترول والغاز.

وتابع الملا أن يوم خفض الكربون المقرر عقده 11 نوفمبر الجاري سيكون فرصة للمناقشة والتنسيق حول سبل التمويل والتكنولوجيات لتوفير موارد الغاز بطرق أكثر مسئولية وصديقة للبيئة وبأقل التأثيرات على المناخ.

ويشمل إعلان النوايا الأول الموقع بين وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية ووزارة الشئون الاقتصادية والعمل المناخي الألمانية التعاون في مجال الغاز الطبيعي المسال والترويج لذلك على المستويين الحكومي والقطاع الخاص.

يتشارك الجانبان في تعزيز التعاون في مجال تجارة الطاقة وخاصة مجال الغاز الطبيعي المسال بوصفه خيارا انتقاليا ملائمًا في مرحلة التحول الطاقي من خلال تسهيل التعاون والاتفاقيات مع القطاع الخاص في هذا المجال ، واقامة اطر للحوار على المستويين الثنائي والثلاثي لتسهيل تجارة الطاقة وتحقيق المزيد من الشراكة وتطوير بنية تحتية وتسهيلات لنقل الغاز الطبيعي المسال وتحسين مجالات الحوار والتعاون على المستوى الحكومي.

وعلي صعيد القطاع الخاص والتشجيع على ضخ الاستثمارات وتنفيذ مشروعات نقل وتوزيع مشتركة تتعلق بالغاز الطبيعي المسال مع امكانية دعم الحوار بهدف اطلاق مبادرات للتعاون في مجال الغاز الطبيعي المسال و تشكيل فرق عمل مشتركة وعقد اجتماعات وورش عمل .

ويشمل إعلان النوايا الثاني الموقع بين وزارات الكهرباء والطاقة المتجددة والبترول والثروة المعدنية والتعاون الدولى من الجانب المصري ومن الجانب الألماني وزارتي الشئون الاقتصادية والعمل المناخى ، والتعاون الاقتصادي والتنمية التعاون في مجال الهيدروجين الأخضر تأكيدًا على الهدف المشترك لتكوين بيئة مناسبة للتنمية الاقتصادية والبيئية المستدامة لكلا البلدين وتعميق التعاون المشترك نحو تنفيذ أهداف اتفاقية باريس للمناخ واتفاقية جلاسكو للمناخ.

ويستهدف التعاون المساهمة في فتح افاق المنفعة المشتركة بالتوازي مع جهود حماية البيئة والمناخ من خلال انتاج ومعالجة واستخدام ونقل الهيدروجين الأخضر ، وتعزيز وتعميق التعاون بين الجانبين للترويج للتنمية المستدامة وخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى مع الوضع في الاعتبار اتفاقيات باريس وجلاسكو للمناخ بالاستفادة من خبرات الدولتين في هذا المجال وتنفيذ المشروعات التجارية المشتركة ومشاركة المؤسسات البحثية في تنفيذ الأنشطة المتفق عليها واستخدام التكنولوجيات الألمانية الحديثة في المشروعات التي يتم تنفيذها في مصر ودعم ضخ الاستثمارات المشتركة، مع إمكانية استيراد الجانب الألمانى للهيدروجين المنتج من هذه المشروعات.

كما يستهدف الجانبان تعزيز الحوار حول السياسات التنظيمية والتمويل اللازم لدعم قطاع الهيدروجين الأخضر وتشكيل مجموعات للابتكار تختص بها المؤسسات البحثية وشركات البلدين.