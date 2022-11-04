الاقتصاد

8 معلومات حول تأثر إفريقيا بالتغيرات المناخية.. أبرزها احتياجها لـ62 مليار دولار سنويا

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القاهرة - سامية سيد - تعانى ‏قارة إفريقيا بشكل كبير من التغيرات المناخية والتأثير السلبي للتغيرات المناخية على القارة من حيث الفيضانات والجفاف وارتفاع درجات الحرارة .

 

مما يهدد الثروات الطبيعية في القارة وهو ما يستوجب أن تتضافر الجهود في قمة المناخ في شرم الشيخ ؛لدعم قارة إفريقيا.. تعرف على 8 معلومات حول قارة إفريقيا  وعلاقة ذلك بالمناخ .

 

 

‬ 1- مشاركة القطاع الخاص بملف تمويل التكيف بافريقيا لا تتجاوز 3‎%‎ من أصل 11.4 مليار.

 

2-  تأتي بشكل أساسي من مستثمرين مؤسسيين ومؤسسات خيرية.

 

3- من المهم تعزيز مشاركة القطاع الخاص والتعاون مع القطاع التأمينى.

 

4- لابد من البعد عن الاقتراض لا سيما مع البيئة عالية المخاطر ،علاوة على توفير التكنولوجيا والتمويل اللازم.

 

5-  وفقا للتقرير الصادر عن مبادرة سياسة المناخ ، تحتاج إفريقيا 2.8 تريليون دولار بين عامي 2020 و 2030.

 

6- ستحتاج القارة السمراء نحو   ​​277 مليار دولار سنويًا لمواجهة تحديات المناخ .

 

7- تحصل أفريقيا في الوقت الحالي على ما يقرب من 29.5 مليار دولار سنويًا فقط من بينها ١٤.٦ مليار  دولار للتخفيف و حوالي ١١.٤ ملياردولار للتكيف .

 

 

8- تحتاج القارة لضرورة مضاعفة المبلغ المخصص للتكيف بمقدار  6 مراتٍ  للوصول إلى 62 مليار دولار.

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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