شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض واردات الهند من المنتجات النفطية لتبلغ 944 ألف برميل بوميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

انخفضت واردات الهند من المنتجات النفطية بحوالي 13 ألف ب/ي، أي بنسبة 1.3% مقارنة بمستويات الربع السابق لتبلغ حوالي 944 ألف ب/ي، منخفضـة بنحـو 23 ألف ب/ي مقارنة بمستويات الربع المماثل من العام الماضي،وذلك وفقا للتقرير الربع سنوى حول الأوضاع البترولية العالمية .

وتابع التقرير الصادرعن منظمة "أوابك "أنه فيما يتعلق بالصادرات، انخفضت صادرات الهنـد مـن المنتجات النفطية بحوالي 67 ألف ب/ي، أي بنسبة 4.5% مقارنة بمستويات الربع السابق لتبلغ حوالي 1.4 مليون ب/ي، وهو مستوى مرتفع بنحو 133 ألف ب/ي على أساس سنوي.

وبذلك يرتفع صـافـي الـواردات النفطيـة للـهنـد خـلال الربع الثـانـي مـن عـام 2022 بحـوالـي 337 ألـف ب/ي، أي بنسبة 8.3% مقارنة مع الربع السابق ليصـل إلـى نـحـو 4.4 مليـون ب/ي، وهو مستوى مرتفع بنحو 511 ألف ب/ي مقارنة بمستويات الربع المماثل مـن الـعـام الماضي،