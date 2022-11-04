شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الخميس 3-11-2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الخميس 3-11-2022.

إيقاف تداول 4 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 4 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم؛ بيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا، حق اكتتاب شركة العبوات الطبية-3، العبوات الطبية، البويات والصناعات الكيماوية-باكين.

البورصة تربح 0.13 مليار جنيه

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي فيما تراجع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات ضعيفة، وربح رأس المال السوقي 0.13 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 763.085 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 460 مليون ورقة مالية بقيمة 999.6 مليون جنيه، عبر تنفيذ 41.9 ألف عملية لعدد 200 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 88.3% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 5.93%، والعرب على 5.77%، واستحوذت المؤسسات على 19.46% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 80.53%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 27.3 مليون جنيه، 661.2 ألف جنيه، 8.5 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 31.5 مليون جنيه، 2.1 مليون جنيه، 2.9 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.18% ليغلق عند مستوى 11262 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.24% ليغلق عند مستوى 2043 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 13665 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.2% ليغلق عند مستوى 4602 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.56% ليغلق عند مستوى 2213 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.51% ليغلق عند مستوى 3226 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 0.49% ليغلق عند مستوى 3508 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 1220 نقطة.

وصعدت أسهم 30 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 89 شركة، ولم تتغير مستويات 80 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- حق اكتتاب شركة العبوات الطبية-3 بسعر إغلاق 0.111 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 27.59%.

- بيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا بسعر إغلاق 27.280 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 19.91%.

- العبوات الطبية بسعر إغلاق 0.318 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 13.98%.

- البويات والصناعات الكيماوية-باكين بسعر إغلاق 21.080 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.85%.

- بي انفستمنتس القابضة بسعر إغلاق 12.040 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.06%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية بسعر إغلاق 13.280 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.84%.

- المجموعة المصرية العقارية بسعر إغلاق 1.467 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.99%.

- مجموعة عامر القابضة (عامر جروب) بسعر إغلاق 0.681 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.89%.

- العربية للمحابس بسعر إغلاق 1.162 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.44%.

- الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة بسعر إغلاق 23.300 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.39%.