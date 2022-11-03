أخبار البورصة اليوم الخميس 3-11-2022

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القاهرة - سامية سيد - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الخميس 3-11-2022، وجاءت أبرزها تباين مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي فيما تراجع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات ضعيفة، وربح رأس المال السوقي 0.13 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 763.085 مليار جنيه

إيقاف تداول 4 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 4 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم؛ بيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا، حق اكتتاب شركة العبوات الطبية-3، العبوات الطبية، البويات والصناعات الكيماوية-باكين.

البورصة تربح 0.13 مليار جنيه

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي فيما تراجع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات ضعيفة، وربح رأس المال السوقي 0.13 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 763.085 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 460 مليون ورقة مالية بقيمة 999.6 مليون جنيه، عبر تنفيذ 41.9 ألف عملية لعدد 200 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 88.3% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 5.93%، والعرب على 5.77%، واستحوذت المؤسسات على 19.46% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 80.53%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 27.3 مليون جنيه، 661.2 ألف جنيه، 8.5 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 31.5 مليون جنيه، 2.1 مليون جنيه، 2.9 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.18% ليغلق عند مستوى 11262 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.24% ليغلق عند مستوى 2043 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 13665 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.2% ليغلق عند مستوى 4602 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.56% ليغلق عند مستوى 2213 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.51% ليغلق عند مستوى 3226 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 0.49% ليغلق عند مستوى 3508 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 1220 نقطة.

وصعدت أسهم 30 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 89 شركة، ولم تتغير مستويات 80 شركة.

صفقات

كما أعلنت البورصة، تنفيذ صفقات من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، جدوى للتنمية الصناعية، اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، لعدد 41.5 مليون سهم للأولى بقيمة 76.3 مليون جنيه، عدد 37.5 مليون سهم للثانية بقيمة 26.2 مليون جنيه، عدد 37.5 مليون سهم للثالثة بقيمة 10.8 مليون جنيه.

أسهم خزينة

وأعلنت شركات الكابلات الكهربائية المصرية، والصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، وبالم هيلز للتعمير، والسويدي إليكتريك، شراء الأولى 240.7 ألف سهم خلال جلسة أمس الأربعاء، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة التي بحوزة الشركة إلى 3.04%، وشراء الثانية 200 ألف سهم خزينة، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة التي بحوزة الشركة إلى 2.74%، وشراء الثالثة 1.1 مليون سهم، تمثل نسبة 0.04% من الشركة، وشراء الرابعة 1.4 مليون سهم بنسبة 0.066% من رأسمال الشركة.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، إذ باع مجلس إدارة شركتا العبوات الطبية، حق اكتتاب شركة العبوات الطبية-3 عدد 422 ألف سهم، 927.9 ألف سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بشركات الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، العربية لمنتجات الألبان "آراب ديري-باندا"، المجموعة المصرية العقارية، الدولية للأسمدة والكيماويات 1500 سهم، 300 ألف سهم، مليون سهم، 3 آلاف سهم، على التوالي.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، المالية والصناعية المصرية، جدوى للتنمية الصناعية، المصرية للمنتجعات السياحية، ثقة لإدارة الأعمال والتنمية 117.3 ألف سهم، 1500 سهم، 78 ألف سهم، 153 ألف سهم، 6500 سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبة بشركات اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، مصر للفنادق، حق اكتتاب شركة العبوات الطبية-3، عدد 60 ألف سهم، 2900 سهم، 780 ألف سهم، على التوالي.

مدينة نصر للإسكان

أعلنت عدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، نتائج الأعمال خلال الفترة الماضية، حققت شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، إيرادات بلغت 3 مليارات جنيه خلال أول 9 أشهر عام 2022 بمعدل نمو سنوي 129.1%، وبلغ صافي الربح 545 مليون جنيه بنسبة نمو 1.5%.

إيكمى

أعلنت الشركة الدولية للصناعات الطبية-إيكمى، موافقة مجلس الإدارة على بدء إجراءات التفاوض مع إحدى شركات الأدوية بغرض الاستحواذ عليها بنسبة 70%، حيث تبلغ قيمة رأس مال الشركة 150 مليون جنيه، وذلك من خلال زيادة رأس مال الشركة بالأرصدة الدائنة، وبدء إجراءات التفاوض مع إحدى شركات الأقمشة الطبية بغرض الاستحواذ عليها بنسبة 72% حيث تبلغ قيمة رأس مال الشركة 6 ملايين جنيه، وتفويض كلًا من شركة ركويزا للاستشارات المالية لإعداد دراسة القيمة العادلة لشركة الأدوية، وشركة إيليت للاستشارات المالي لإعداد دراسة قيمة عادلة لشركة الأقمشة الطبية.

أوراسكوم

قالت شركة أوراسكوم للتنمية مصر، إنه تم بالفعل خلال الربع الثالث من عام 2022 من طرح مشروعي Miramar Residence، وKamaran في الجونة بإجمالي مخزون عقاري يبلغ حوالي 120-125 مليون دولار، ويتكون المشروعين من وحدات سكنية بمساحات متعددة وكاملة التشطيب.

وأعلنت شركة أوراسكوم كونستراكشون بي إل سي، عن تحالف شركة أوراسكوم للإنشاءات مع الشركة الدنماركية COBOD لتقديم أحدث تقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد لخدمة قطاع الإنشاءات، وذلك لأول مرة في مصر.