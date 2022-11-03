الخريف يستعرض الفرص الصناعية والتعدينية في معرض سيدني

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - التقى وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، وزير التعدين والصناعة الثقيلة في دولة منغوليا جامبلين قانباتار، كما التقى نائب وزير المناجم الهندي قيقيد بارادواج، وذلك على هامش فعاليات المؤتمر الدولي للتعدين والموارد (IMARC) المقام في سيدني بأستراليا.

وجرت خلال اللقاءين مناقشة المواضيع المشتركة بين البلدين، واستعراض الفرص الاستثمارية في قطاعي الصناعة والتعدين، كما استعرض أبرز الفرص الاستثمارية التي تقدمها المملكة في قطاع التعدين، وناقش الفرص التعدينية الخمس التي تم إعلانها بالتزامن مع مشاركة المملكة في المؤتمر الدولي للتعدين والموارد (IMARC). وناقش الوزير خلال الاجتماعين حرص المملكة على تنمية وتطوير العلاقات بين المملكة ودولتي منغوليا والهند، وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري المشترك، مؤكدا أهمية تعزيز الجهود المشتركة بين الحكومتين؛ لتعظيم الاستفادة من الإمكانات والثروات المعدنية في المملكة وتحقيق الفائدة القصوى من ثرواتها المعدنية التي تقدر بـ 1.3 تريليون ريال.

في سياق آخر، افتتح الخريف جناح المملكة المشارك في المؤتمر والمعرض الدولي للتعدين والموارد الذي يقام في مدينة سيدني الأسترالية في الفترة من 2 إلى 4 نوفمبر 2022.

ويأتي جناح المملكة تحت مظلة «استثمر في السعودية» بمشاركة وزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة الاستثمار، وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية (ندلب)، وهيئة المساحة الجيولوجية، وصندوق التنمية الصناعية السعودي، والمركز الصناعي.

وتأتي أهمية مشاركة المملكة في المؤتمر والمعرض الدولي للتعدين والموارد (IMARC) لإبراز جهود المملكة المستمرة للنهوض بقطاع التعدين من خلال تسهيل عملية الوصول إلى البيانات الجيولوجية، إضافة إلى التحديثات التي أجريت على الأنظمة والتشريعات لتهيئة المناخ لجذب الاستثمارات وبناء أسس للاستدامة، وتطوير قطاع تعدين قائم على سلاسل القيمة المتكاملة بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.

كما تبرز أهمية مشاركة المملكة لأنها تحتل موقعا استراتيجيا يربط بين الشرق الأوسط وآسيا وإفريقيا وأوروبا، إضافة إلى البنية التحتية المتطورة والطلب المحلي المرتفع، كما تمتلك المملكة جميع المقومات اللازمة لتكون مركزا إقليميا للتعدين، وذلك لتحقيق مستهدفات المملكة 2030 وجذب الاستثمارات النوعية لقطاع التعدين.