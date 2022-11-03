24 منشأة تفوز بجائزة العمل في نسختها الثانية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كرم وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، 24 منشأة فائزة بجائزة العمل في نسختها الثانية، خلال 3 مسارات رئيسة، هي: مسار التوطين ومسار بيئة العمل ومسار المهارات والتدريب؛ وذلك تقديرا لجهود المنشآت المتميزة في القطاع الخاص على دورها في رفع نسب التوطين، والامتثال لمعايير بيئة عمل مبتكرة وجاذبة، والاستثمار في تنمية وتطوير كوادرها البشرية، بما ينسجم مع رؤية المملكة 2030.

ونوه الوزير في كلمته لقصة النجاح بين الحكومة والقطاع الخاص في ارتفاع عدد السعوديين العاملين في القطاع الخاص إلى أكثر من 2.2 مليون، وهو الرقم الأعلى تاريخيا، وكذلك خفض معدل بطالة السعوديين إلى 9.7% وهو الأقل منذ 20 عاما، مشيرا إلى أن هذه القصة يقف خلفها أبناء وبنات الوطن الذين يعملون اليوم في مهن عدة وتخصصات متنوعة، وهذا سر نجاحهم الذي نفتخر به جميعا، ونرى فيهم المستقبل الزاهر لهذا الوطن الغالي.

وتوزعت الجوائز على 24 منشأة، حيث حصلت 13 منشأة بحسب قطاعاتها على جوائز مسار التوطين على النحو التالي: شركة الاتصالات السعودية، شركة المراكز العربية، مصرف الإنماء، شركة أكاديمية التعلم، شركة إيلي ليلي العربية، الشركة العالمية للصناعات البحرية، شركة قنوات الاتصالات السعودية، شركة امتداد الاتصال المحدودة، الشركة السعودية للخدمات الأرضية، شركة موفي لدور السينما، شركة مجموعة عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية، شركة أقوات للصناعات الغذائية، وشركة الاتجاه الرقمي للتطوير والاستثمار التجاري.

وفي مسار بيئة العمل توزعت الجوائز على 7 منشآت، حيث حصلت الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات على جائزة بيئة العمل المميزة للمنشآت الكبيرة والعملاقة، وشركة أبحاث وتطوير الأعمال التجارية على جائزة بيئة العمل المميزة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وشركة الاتصالات السعودية على جائزة بيئة العمل الموائمة للأشخاص ذوي الإعاقة للمنشآت الكبيرة والعملاقة، والشركة العربية السعودية اليابانية للمنتجات الصيدلانية المحدودة على جائزة بيئة العمل الموائمة للأشخاص ذوي الإعاقة، والشركة السعودية للمأكولات الخفيفة على جائزة رواد السلامة والصحة المهنية للمنشآت الكبيرة والعملاقة، والشركة المتقدمة للبتروكيماويات على جائزة رواد السلامة والصحة المهنية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وشركة الفنار جائزة المسكن المثالي.

وفي مسار المهارات والتدريب كرمت 4 منشآت، هي: شركة ولاء للتأمين التعاوني التي حصلت على جائزة أفضل برنامج تدريبي للموظفين على رأس العمل للمنشآت الكبيرة والعملاقة، وشركة الربيع السعودية للأغذية جائزة أفضل برنامج تدريبي للموظفين على رأس العمل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وشركة اتحاد الاتصالات جائزة أفضل برنامج تدريبي للطلاب والخريجين للمنشآت الكبيرة والعملاقة، والشركة المتقدمة للبتروكيماويات جائزة أفضل برنامج تدريبي للطلاب والخريجين للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وأكدت الوزارة أن اختيار هذه المجالات جاء لأهميتها الاستراتيجية والإسهام في تحفيز التوطين وتوفير الفرص الوظيفية للمواطنين والمواطنات، إضافة إلى رفع وعي المنشآت وتحفيزهم للالتزام بأنظمة ومعايير بيئة العمل المميزة بما يحقق التنافسية وتشجيع القوى العاملة للعمل في منشآت القطاع الخاص، وتحفيز المنشآت للاستثمار بتنمية وتطوير كوادرها البشرية الوطنية، وزيادة معدل استدامة الموظفين وتعزيز تطورهم الوظيفي.

24 منشأة تفوز بجائزة العمل

