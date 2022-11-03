بنك التنمية يتوسع في تقديم الخدمات الادخارية لمشتركي زود

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وتأتي الاتفاقية استمرارا في التوسع وتقديم الخدمات المالية الادخارية لمشتركي برنامج زود الادخاري وبرنامج زود الأجيال مع عدد من البنوك والمؤسسات المالية، حيث سيعمل مصرف الراجحي على دعم تطلعات بنك التنمية الاجتماعية لتحقيق مستهدفات البرامج الادخارية وتنمية مدخرات المشتركين، بما يتيحه من خدمات وحلول مالية.ويعد برنامج زود الادخاري أول البرامج الادخارية التي إطلاقها بنك التنمية الاجتماعية في 2018 تزامنا مع اليوم العالمي للادخار الذي يصادف 31 أكتوبر من كل عام، حيث يهدف إلى تشجيع الأفراد على الادخار كأحد مستهدفات رؤية المملكة 2030.
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