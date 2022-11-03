سابك وبيبسيكو تؤسسان منظومة لاستخدام المنتجات البلاستيكية المعاد تدويرها

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت الشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك»، وشركة «بيبسيكو»، مذكرة تفاهم في مركز سابك لتطوير التطبيقات البلاستيكية «سبادك» بالرياض، للتعاون في تأسيس منظومة خاصة باستخدام المنتجات البلاستيكية المعاد تدويرها في المملكة.

وفي إطار هذه المذكرة ستسعى سابك وبيبسيكو إلى دعم الجهود الرامية إلى تحقيق أهداف الاقتصاد الدائري في المملكة، من خلال مواجهة التحديات المتعلقة بإنشاء حلول جديدة تتضمن مواد معاد تدويرها يمكن استخدامها في مختلف تطبيقات تعبئة المشروبات والمواد الغذائية، وسد الفجوة الخاصة بالإمكانات والبنية التحتية الحالية ذات الصلة بعمليات إعادة التدوير، فضلا عن تعزيز الوعي حول دور البلاستيك المعاد تدويره.

ويشمل نطاق المذكرة العمل بشكل مشترك؛ لإيجاد الظروف المواتية لإنجاح جهود الاقتصاد الدائري بما يتماشى مع الأهداف البيئية للمملكة، وأهداف مبادرة السعودية الخضراء.

وعملت سابك وبيبسيكو عن كثب مع الجهات الحكومية في سبيل تحقيق سلسلة قيمة دائرية، ومساعدة هذه الجهات في تحقيق رؤية المملكة 2030.

وأوضح نائب الرئيس التنفيذي المكلف للبتروكيماويات في سابك المهندس سامي بن محمد العصيمي، أن مذكرة التفاهم مع شركة بيبسيكو تعزز من تمكين مبادرات الاستدامة والاقتصاد الدائري، اعتمادا على باقة (تروسيركل) من سابك.

وتتماشى هذه الشراكة بشكل كامل مع التزام سابك بتطوير المحتوى المحلي؛ لتنمية السوق في المملكة، والعمل كشركة رائدة على المستوى المحلي؛ لبناء منظومة خاصة بإعادة التدوير في البلاد.

من جانبه قال الرئيس التنفيذي لشركة بيبسيكو في أفريقيا والشرق الأوسط وجنوب آسيا أوجين ويلمسن «يعد التعاون مع سابك خطوة مهمة في إطار الاستفادة من تقنيات وخبرات الشركتين؛ لمعالجة مستقبل النظام البيئي الدائري في المملكة».