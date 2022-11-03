الاقتصاد

الغذاء والدواء

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- بواسطة أيمن الوشواش - الغذاء والدواء ولجنة الصناعات الدوائية بحثتا دعم توافر المنتجات الوطنية، وذلك خلال لقاء جمع الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور هشام الجضعي، مع رئيس اللجنة الوطنية للصناعات الدوائية الدكتور عبدالرحمن المطيري وأعضاء اللجنة.

وناقش اللقاء عددا من الموضوعات والمحاور، منها: سبل دعم توافر المستحضرات الوطنية، وتفعيل التعاون في إعداد الأدلة الإرشادية، والتأكيد على تيسير الإجراءات بما يخدم الصناعة المحلية، وغيرها من الطلبات والمقترحات المدرجة في جدول أعمال الاجتماع.

يذكر، أن اللجنة الوطنية للصناعات الدوائية تمثل إحدى اللجان التابعة لمجلس الغرف السعودية، وتعمل على تطوير وتوسيع قطاع الدواء والصيدلة في المملكة وجعل الأدوية متوافرة للجميع وبشكل دائم، وتضم اللجنة في عضويتها ممثلين من مصانع وشركات الأدوية السعودية.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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