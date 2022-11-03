الغذاء والدواء

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وناقش اللقاء عددا من الموضوعات والمحاور، منها: سبل دعم توافر المستحضرات الوطنية، وتفعيل التعاون في إعداد الأدلة الإرشادية، والتأكيد على تيسير الإجراءات بما يخدم الصناعة المحلية، وغيرها من الطلبات والمقترحات المدرجة في جدول أعمال الاجتماع.يذكر، أن اللجنة الوطنية للصناعات الدوائية تمثل إحدى اللجان التابعة لمجلس الغرف السعودية، وتعمل على تطوير وتوسيع قطاع الدواء والصيدلة في المملكة وجعل الأدوية متوافرة للجميع وبشكل دائم، وتضم اللجنة في عضويتها ممثلين من مصانع وشركات الأدوية السعودية.
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