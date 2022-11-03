تأجير أرض في محجر جدة 25 عاما لإنشاء منطقة لوجستية مقابل 611 مليونا

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وأوضح محافظ الهيئة إحسان بافقيه، أن هذه الخطوة تأتي في إطار سعي الهيئة الدؤوب؛ لتحقيق أهدافها الاستراتيجية نحو رفع إدارة الأصول العقارية للدولة، وتعظيم دورها التنموي والاقتصادي، مبينا أن الهيئة تقوم بدراسة محفظتها العقارية، وتعمل على تحويلها إلى فرص استثمارية، خلال توفير الأراضي المناسبة، وضخها في مشاريع رائدة تدعم التنمية المستدامة، وذلك بالشراكة مع القطاع الخاص.وأفاد بأن مثل هذه المبادرات تسهم في رفع مساهمة القطاع العقاري الحكومي في الناتج المحلي الإجمالي، وترفع من قيمة أراضي الدولة (الخام)، عبر تطوير بنيتها التحتية وإنشاء المباني والمرافق عليها.
ووقع العقد كل من نائب محافظ الهيئة للاستثمار وتطوير الأعمال المكلف حمزة العسكر، ونائب الرئيس التنفيذي لشركات أجيليتي للمجمعات اللوجستية ماهر آل ثابت، وذلك في مقر الهيئة الرئيس بمدينة الرياض.
وذكرت شركة أجيليتي في بيان، أمس، أنها ستباشر بالأعمال الإنشائية في الربع الأول من 2023، ومن المتوقع أن يتم افتتاح مجمع أجيليتي اللوجستي ــ جدة في الربع الأول من 2025.
وبموجب شروط الاتفاقية مع الهيئة العامة لعقارات الدولة، ستستثمر أجيليتي 611 مليون ريال ما يعادل 163 مليون دولار لبناء المجمع اللوجستي مقابل حقوق التشغيل لمدة 25 عاما.
وسيوفر مجمع أجيليتي اللوجستي في جدة خدماته للعملاء المحليين والدوليين في قطاعات التجزئة، البضائع الاستهلاكية، التكنولوجيا، السيارات والمركبات، الطاقة والتجارة الالكترونية.
وتدير أجيليتي حاليا أكثر المجمعات اللوجستية تطورا في المملكة - وهي مجمعات أجيليتي اللوجستية في الرياض والتي تبلغ مساحتها 870,000 م2، ومجمع أجيليتي اللوجستي في الدمام ومساحته 200,000 م2.
يأتي هذا الإعلان بعد أيام من كشف النقاب عن خطة الحكومة السعودية الشاملة لتحويل المملكة إلى مركز لوجستي عالمي، وذلك تماشيا مع رؤية المملكة 2030.
وخلال المبادرة الوطنية السعودية لسلاسل الإمداد العالمية (GSCRI) التي تهدف لجذب 11 مليار دولار من الاستثمارات الجديدة في أول عامين لها، لتحويل المملكة إلى مركز وحلقة وصل رئيسية في سلاسل التوريد العالمية عبر تطوير البنية التحتية اللوجستية والصناعية، والمدن الاقتصادية والطاقة الخضراء، والابتكار والتصنيع.
المجمع اللوجستي
- يقع بمنطقة المحجر جنوب جدة
- المساحة 576,760 م2
- قيمة الاستثمار 611 مليون ريال
- مدة الاستثمار 25 عاما
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