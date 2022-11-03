تفاهم مع أرامكو لتنمية رأس المال البشري في المنشآت الصغيرة والمتوسطة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقع صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) مذكرة تفاهم مع أرامكو السعودية، تهدف لتعزيز التعاون المشترك لتنمية رأس المال البشري للقطاعات والأنشطة التي يقدمها برنامج تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة في أرامكو السعودية (تليد).

ووقع مذكرة التفاهم نائب المدير العام للأعمال في صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) فراس أباالخيل، والمدير التنفيذي للتنمية الوطنية في أرامكو الدكتور جميل البقعاوي.

وتسعى المذكرة لإطلاق مبادرات تعالج التحديات التي تواجه القطاع خلال التوعية، وتصميم برامج مشتركة بين «هدف» وأرامكو السعودية، وبحث فرص تقديم الدعم المالي لبرامج التدريب والتأهيل.

وتركز مجالات التفاهم بين الصندوق والشركة على 4 مجالات، تشمل: دراسة التحديات التي تواجه رأس المال البشري في قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة والشركات العاملة مع آرامكو السعودية، وذلك لوضع الحلول المناسبة والتعاون في هذا المجال بما يعود بالنفع على مستفيدي القطاع في المملكة.

وتشمل مجالات التفاهم أيضا، إطلاق مبادرات نوعية تحقق توطين الكوادر الوطنية بشكل مستدام، وتصميم وتنفيذ أنشطة من شأنها رفع التوطين مثل اللقاءات الوظيفية وورش العمل التسويقية، وتفعيل برامج دعم الصندوق بما يحقق الأهداف المشتركة.

وتتضمن المذكرة كذلك، السعي لتنمية رأس المال البشري الوطني خلال تمكين قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والمساهمة في خلق فرص وظيفية مستدامة، وتعزيز أنماط العمل غير التقليدية في المهن التي يمكن أن تحقق النمو الاقتصادي والاستدامة في الموارد البشرية.

كما تتضمن المذكرة تسويق برامج «هدف» لدى مستفيدي برنامج «تليد» مع جهات القطاع الخاص، ودعم جهود توفير الكوادر الوطنية الداعمة لنمو الأعمال. وتؤكد المذكرة على أهمية التعاون في مجال تقديم حلول التدريب الداعمة لنمو قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والتعاون لدراسة الفجوات التدريبية في الإمكانات التدريبية في المملكة بهدف دعم خطة الصناعة الوطنية، وتوجيه الدعم المالي المقدم من «هدف» للقطاع الخاص نحو الجوانب الأكثر أولوية.

مجالات التعاون

دراسة التحديات التي تواجه رأس المال البشري في قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة

إطلاق مبادرات نوعية وتصميم وتنفيذ أنشطة تحقق توطين الكوادر الوطنية بشكل مستدام

تمكين قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز أنماط العمل غير التقليدية في المهن

تسويق برامج «هدف» لدى مستفيدي برنامج «تليد» مع جهات القطاع الخاص

تقديم حلول التدريب الداعمة لنمو قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة