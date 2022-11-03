شكرا لقرائتكم خبر الشركة السعودية للقهوة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتكرس الشركة جهودها لدعم إنتاج البن السعودي خلال تطويره وتعزيز حضوره بين أجود أنواع البن في العالم، وإلى جانب الاستثمار في قطاعات جديدة، ودعم الشباب من رواد الأعمال في قطاع القهوة المحلي، وتدعم الشركة جهود المملكة لتعزيز الاستدامة الزراعية للبن وتصديره إلى الأسواق العالمية.وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للقهوة، رجاء الحربي، أن الشركة ستقدم مزيجا جديدا من القهوة السعودية بجميع أنواعها لعشاق القهوة، لافتا النظر إلى أن هذه القهوة تزرع وتحصد وتحمص وتعبأ على أرض المملكة؛ لتمكين قطاع القهوة في المملكة من تعزيز ديناميكيته، ومساعدة المنتجين المحليين لترويج منتجاتهم ورفع القدرة الإنتاجية للبن السعودي من 300 طن إلى 2500 طن سنويا بحلول 2032.
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