شكرا لقرائتكم خبر عن بعد غد آخر فرصة لحجز وحدات مبادرة سكن لكل المصريين لمحدودى ومتوسطى الدخل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت وزارة الإسكان، بعد غد الأحد، كاخر موعد للتقدم لحجز وحدات مبادرة سكن لكل المصريين من محدودي ومتوسطي الدخل ، وذلك لمن قاموا بشراء كراسة الشروط وسددوا مقدمات الحجز قبل انتهاء الموعد الخميس الماضي.

وقالت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن إعلان طرح وحدات سكنية ضمن المبادرة الرئاسية " سكن لكل المصريين 3 " شهد إقبالًا كبيرًا من المواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل، حيث بلغ إجمالي عدد كراسات الشروط التي تم سحبها من مكاتب البريد تخطي 253.4 ألف كراسة، بواقع 113498 كراسة شروط للوحدات جاهزة التسليم، و13990 كراسة شروط للوحدات تسليم خلال 18 شهرًا.

وأضافت أنه قام نحو 160670 مواطنا بسداد مقدمات جدية الحجز، حيث قام 65830 مواطنا بدفع مقدم جدية الحجز للوحدات جاهزة التسليم، كما قام 94840 مواطنا بدفع مقدم جدية الحجز للوحدات تسليم خلال 18 شهرًا.

وأكدت أن الموقع الإلكتروني للصندوق تمكن من التعامل مع أعداد كبيرة من المواطنين الذين قاموا بالتسجيل خلال فترة الإعلان، حيث بلغ إجمالي عدد المسجلين على الموقع 120 ألف مواطن تقريبا.

وأكدت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الطرح الجديد يشهد تطبيق حدود الدخل الجديدة التي تم إقرارها من قبل مجلس الوزراء، والتي جاءت لتواكب الزيادة فى معدل الأجور والأسعار الحالية، وبهدف تمكين المواطنين من الحصول على وحدات سكنية مدعومة، وأصبح الحد الأقصى لفئة منخفضى الدخل 6 آلاف جنيه شهرياً للفرد الأعزب، و8 آلاف جنيه شهرياً للأسرة، فيما أصبح الحد الأقصى لفئة متوسطى الدخل 13 ألف جنيه شهرياً للفرد الأعزب، و18 ألف جنيه شهرياً للأسرة. العملاء بأجهزة المدن، مديريات الإسكان