شكرا لقرائتكم خبر عن جمارك السلوم تضبط محاولة تهريب عدد من الهواتف المحمولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكن رجال الجمارك بالإدارة العامة لجمارك السلوم برئاسة خالد الشبريسى بالتنسيق مع مباحث منفذ السلوم البري من ضبط محاولة تهريب عدد من الهواتف المحمولة بالمخالفة لقانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975. فبناء على إخبارية سرية مشتركة من مباحث منفذ السلوم البري ومحمد حنفي رئيس قسم الأمن وأحمد سلطان مدير إدارة مكافحة التهرب الجمركى مفادها اعتزام أحد الأشخاص العاملين بتهريب بضائع أجنبية الصنع غير خالصة الضرائب والرسوم. وبالعرض علي محمدعبدالعظيم مدير إدارة الوارد والركاب قام بتشكيل لجنة من عبد السلام محمد سعد مأمور الحرکه وعبدالواحد حسن مدير الحركة واسلام محمدي مأمور التعريفة وسعد حموده رئيس قسم الإجراءات ومقدمى الإخبارية لترقب وصول المشتبه فيه . وحال قدومه تم استيقافه بجوار صالة الوارد فتلاحظ وجود حقيبتين مغلقتين بجواره وبسؤاله عنهما أجاب بأنهما خاصتين به بتفتيشهن تبين وجود 55 هاتف محمول جديد بالكرتونة ماركات مختلفة. وبلغت قيمة المضبوطات 290 ألفا و500 جنيه. وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة 581 ألف جنيه. قرر خالد الشبريسي مدير عام جمارك السلوم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 143 لسنة 2022 وحرره عيد زهران الشئون القانونية. يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك المصرية والدكتورة حنان شوقي رئيس الإدارة المركزية لجمارك المنطقة الغربية.