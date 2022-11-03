شكرا لقرائتكم خبر عن بنك التعمير والإسكان يطلق شركة التعمير والإسكان للتسويق العقاري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن بنك التعمير والإسكان عن إطلاق شركة التعمير والإسكان للتسويق العقاريHDP ضمن مجموعة شركاته، لتكون إضافة جديده متميزة لمجموعة شركات بنك التعمير والإسكان، لتقديم خدمات التسويق والاستثمار العقاري باحترافية ومهنية، تستهدف أن تكون واحدة من أكبر شركات التسويق العقاري في مصر والشرق الأوسط.

تمتلك الشركة استراتيجيه توسعيه طموحه لتقدم للعملاء خدمات تسوقيه واستثماريه متكاملة علي اعلي مستوي تمكنها من زيادة الحصة السوقية واجتذاب عملاء جدد في هذا المجال، وإتاحة الفرصة أمامها للتواجد بشكل مميز من خلال تسويق المشاريع الحالية المملوكة للبنك وشركه التعمير والإسكان للاستثمار العقاري بالإضافة إلي استهداف مشاريع مستقبلية أخرى في مواقع استراتيجيه تقدم للعملاء تجربه حياتيه متكاملة.

شهد حفل إطلاق شركة التعمير والإسكان للتسويق العقاريHDP السيد الأستاذ حسن غانم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان، والسيد الأستاذ أمجد حسنين رئيس مجلس إدارة شركة التعمير والإسكان للتسويق العقاري.

قال حسن غانم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان أن بنك التعمير والإسكان يمتلك أكثر من 20 شركة متخصصة في العديد من المجالات التي تقدم خدمات عقارية وتمويلية بشكل متكامل، وقد استهدفت استراتيجية البنك خلال السنوات الماضية تعظيم الاستفادة من شركات البنك والتطوير المستمر لها لتحقيق التكامل بين خدمات البنك وشركاته.

وأضاف أن شركة التعمير والإسكان للتسويق العقاري هي تتويج لنجاح استراتيجية التطوير التي طبقها بنك التعمير والإسكان لمجموعة شركاته، وذلك من خلال التطوير المستمر للأعمال ومتابعة جودة الأنشطة الخدمية التي تقدمها كل شركة، واتباع مناهج إدارية وعلمية وتدريبية حديثة باستخدام أفضل التقنيات، مع الاستعانة بأفضل الكفاءات لتقديم خدمات متميزة واكتساب ثقة ورضا العملاء لتحقيق التوسع في الحصة السوقية للشركات وزيادة الربحية.

وأشار إلى أن بنك التعمير والإسكان يمتلك نموذج أعمال مميز ومنفرد، فهو مزيج من تاريخ عريق من الريادة في مجال التنمية العمرانية وقاعدة عريضة من العملاء، واستناداً على ثقة عملائنا لأكثر من 40 عاما أصبح البنك واحد من أكبر البنوك التجارية الشاملة في السنوات القليلة الماضية خلال رحلة التطوير الكاملة التي تبناها البنك.

وأكد غانم بأن بنك التعمير والإسكان مستمر في دعم شركاته وتطويرها، متمنياً التوفيق والنجاح لإدارة شركة التعمير والإسكان للتسويق العقاري ذات الخبرة الواسعة، وإنه على ثقة في قدرة وكفاءة فريق العمل على تحقيق أهداف الشركة لتصبح من أكبر شركات التسويق العقاري في مصر والشرق الأوسط.

وأوضح أمجد حسنين رئيس مجلس إدارة شركة التعمير والإسكان للتسويق العقاري HDP إنه تم تأسيس تأسيس HDP لتصبح الذراع التسويقي والاستثماري لبنك التعمير والإسكان وشركة التعمير والإسكان للاستثمار العقاري، والتي شهدت خلال الفترة الماضية استراتيجية تطوير وتوسع وإيجاد حلول اسكانية بخدمات متكاملة متطورة بأعلي جودة ممكنة، مدعومة بخبرة بنك التعمير والإسكان وريادته في هذا المجال.

وأضاف أن شركة HDPتستهدف ان تصبح واحدة من اهم شركات التسويق العقاري في مصر والشرق الأوسط، بما تمتلكه من كوادر بشرية ذات خبرة واسعة في مجال التسويق والاستثمار العقاري تؤهلها للمنافسة وبقوة في هذا المجال، مع التوسع في التنمية العمرانية التي تعد من اهم اتجاهات الدولة في الوقت الحالي.

وأشار إلى أن شركة التعمير والإسكان للتسويق العقاري تتولى عبر خدماتها التسويقية المختلفة تسويق مشروعات مميزة من خلال انتقائها لمشروعات ذات مواقع جغرافية جذابة، تسعى جاهدة إلى توفير وضمان تجربة سكنية مميزة.

منوهاً إلى إنه سوف يتم خلال الفترة القادمة الإعلان عن عدة مشاريع جديدة تستهدف تأسيس مجتمعات عمرانية مستدامة لتعزيز المجهودات المبذولة نحو خلق بيئة سكنية ملائمة ومتميزة لعملائنا مع الالتزام بتقديم خدماتنا بأعلي جودة لتلبية احتياجات السوق العقاري وهو ما يمكننا من الوصول لأهدافنا بأن يكون لنا الريادة في مجال التسويق العقاري في مصر والشرق الاوسط.