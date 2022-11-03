بعد رفع الفيدرالي الأمريكي الفائدة.. ارتفاع أسعار الدولار مقابل الجنيه في مصر

الشارقة - اميمة ياسر - ارتفع سعر الدولار الخميس، 3 نوفمبر، مقابل الجنيه، بقيمة 8 قروش في بعض البنوك، بعد رفع البنك المركزي الأمريكي، الأربعاء، سعر الفائدة بنسبة 0.75%.

ووصل مستوى سعر الفائدة في الاحتياطي الفيدرالي بعد هذا الرفع إلى بين 3.75 و4%.

وسجل البنك العربي الإفريقي، أعلى سعر للشراء بـ 24.21 جنيهًا، فيما جاء أعلى سعر للبيع في مصرف أبو ظبي الإسلامي بـ 24.30 جنيها.

وفيما يلي أسعار الدولار الخميس، 3 نوفمبر:

البنك الأهلي المصري: 24.15 جنيه للشراء، و24.25 جنيه للبيع، بزيادة 5 قروش للشراء والبيع.

بنك مصر: 24.15 جنيه للشراء، و24.25 جنيه للبيع، بزيادة 5 قروش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 24.19 جنيه للشراء، و24.29 جنيه للبيع، بزيادة 4 قروش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 24.18 جنيه للشراء، و24.28 جنيه للبيع، بزيادة 8 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 24.13 جنيه للشراء، و24.23 جنيه للبيع، بزيادة 5 قروش للشراء والبيع.

البنك العربي الأفريقي: 24.21 جنيهًا للشراء بزيادة 21 قرشا، و24.19 جنيه للبيع، بزيادة 19 قرشا.

بنك قناة السويس: 24.15 جنيه للشراء، و24.25 جنيه للبيع.

بنك كريدي أجريكول: 24.20 جنيه للشراء، و24.25 جنيه للبيع، بزيادة 5 قروش للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 24.20 جنيه للشراء، و24.30 جنيه للبيع، بزيادة 5 قروش للشراء والبيع.

بنك البركة: 24.10 جنيه للشراء، و24.20 جنيه للبيع.