شكرا لقرائتكم خبر عن 15.8 % من إصابات العمل فى القطاع الحكومى عام 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الخميس النشرة السنوية لإحصاءات إصـابـات الـعمـل في منـشآت الـقطـاع الـحـكـومي والــقطـاع العـام/ الأعمال العـام والــقطاع الـخاص والقطاع الاستثماري عام 2021.

ومن أهم المؤشرات الإحصائيات بلغ اجمالى عدد حالات اصابات العمل 12527حالة عام 2021 وقد بلغ (عدد الذكور 11082 حالة ، 1445حالة إناث) مقابل 11510 حالة عام 2020 بارتفاع قدره 1017 حالة بنسبة زيادة 8.8%.

وبلغ عدد حالات إصابات العمل بالقطاع الحكومي 1976 حالة بنسبة 15.8 ٪ ، القطاع العام /الأعمال العام 4167 حالة بنسبة 33.3 ٪ والقطاع الخاص (50 عامل فأكثر) 5928 حالة بنسبة 47.3 ٪ والقطاع الاستثماري 456 حالة بنسبة 3.6٪ من إجمالي عدد الحالات، وبلغ عــــدد حـــالات إصــابات الــعمل للذكـو ر 11082 حالة بنسبة 88.5٪ والإناث 1445 حالة بـنسبة 11.5 ٪ من إجمالي عدد الحالات، وسجلت محافظة القاهرة أكبر عدد من حالات إصابات العمل حيث بلغت 2378 حالة بنسبة 19.0٪ ، يليها محافظة الجيزة بعدد 1207حالة بنسبة 9.6٪ ، بينما سجلت محافظة شمال سيناء أقل عدد من حالات إصابات العمل حيث بلغت 25 حالة بنسبة 0.2٪ من إجمالي عدد الحالات .

وسجلت مـهنـة الـفنيـون ومـساعدو الإخـصـائـيين 4388 حالة بنسبة 35.0٪ ، يليها مهنة عمال تشغيل المصانع وتشغيل الماكينات بعدد 2486 حالة بنسبة 19.8 ٪ ، بـينما بلغ أقل عدد بين الـمزارعـون وعمال الـزراعــة والــعــامـلـون بـالـــصيــد المتخـصصـين 104 حالة بنــسبــة 8,0 ٪ من إجــمــالـي عـــدد الحــــالات، وسـجل نـشاط الصنـاعـات الـتحـويلية أكـبر عدد من حـالات إصـابـات العمل حيث بلغت 6724 حالة بنسبة 53.7٪، يليه نشاط الصحة والعمل الاجتماعى بعدد 1143حالة بنسبة9.1٪ ، بينما بـلـغ أقــل عدد لـحالات إصابات العمل في نشاط خدمات الافراد الخدمة المنزليه عدد 9 حالات بنسبة 0.1٪ .

وبلغ اكبر عدد لحالات الإصابة في( سقوط الاشخاص ) 3573حالة بنسبة 28.5٪ ، يليها ( الخطأ والتصادم بالأشياء ) 3217 حالة بنسبة 25.7 ٪ ، بينما كان أقل عدد لحالات الإصابة في ( حوادث الانفجار ) 15 حالة بنسبة 0,1٪ من إجمالي عدد الحالات.