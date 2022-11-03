محيى الدين: الأمم المتحدة تنقل المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء لمبادرة عالمية

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القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمود محي الدين رائد المناخ للرئاسة المصرية ورئيس لجنة التحكيم في مشروعات المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية أنه بعد أيام قليلة ويبدأ مؤتمر قمة المناخ في شرم الشيخ في ظل أجواء عالمية مضطربة .

وأوضح محى الدين خلال كلمته فى موتمر إعلان الفائزين بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية أن العالم يواجه مشكلات وتحديات في الحصول على الطاقة والاستثمارات اللازمة لجهود تكييف المناخ .

وأكد رائد المناخ للرئاسة المصرية ورئيس لجنه التحكيم في مشروعات المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء هي مبادرة وطنية مصرية غير مسبوقة تلقي دعما ومساندة دولية ومن الأمم المتحدة .

وأضاف أن المشروعات الخضراء الذكية ترتبط ارتباطا وثيقا بالتنمية المستدامة وبدون التكنولوجيا والحلول التقنية لن يكون هناك تنمية حقيقية، وأشار إلى أن رئاسة مصر لمبادرة قمة المناخ تبدأ مع بداية المؤتمر في شرم الشيخ .

ويرى أن توطين مبادرة التنمية المستدامة واستراتيجية 2030 والتى تعد هذه المبادرة هي ترجمه حقيقية لتلك الرؤية بهذه المشروعات، بالإضافة إلى أنها تعد فرصة أيضا في زيادة القدرة الإنتاجية والتصدير.

وكشف محى الدين عن مبادرة جديدة من الأمم المتحدة لنقل تلك المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء إلى مبادرة عالمية وتعد من أهم المساهمات في قمة المناخ "Cop27.

وانطلقت صباح اليوم فاعليات مؤتمر إعلان المشروعات الفائزة في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى وبحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي وحضور هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية،ووزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط والسفير سامح شكري وزير الخارجية ووزير التنمية المحلية، والتي من المقرر مشاركتها ضمن مؤتمر الأطراف COP27 والذي تستضيفه مصر في نوفمبر بمدينة شرم الشيخ.

ويشار إلى أن فاعليات المؤتمر بعرض فيلم تسجيلي عن جهود التنمية والتكيف مع التغيير المناخي وتفاصيل مشروعات المبادرة الخضراء الذكية.