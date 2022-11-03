البورصة تواصل تراجعها بمنتصف التعاملات بضغوط مبيعات عربية

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القاهرة - سامية سيد - واصلت مؤشرات البورصة المصرية، تراجعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب، فيما مالت تعاملات المصريين والأجانب للشراء، وسط تداولات تتجاوز نصف مليار جنيه.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.49% ليصل إلى مستوى 11186 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.44% ليصل إلى مستوى 2039 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.62% ليصل إلى مستوى 13582 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.54% ليصل إلى مستوى 4568 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.43% ليصل إلى مستوى 2216 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.53% ليصل إلى مستوى 3225 نقطة.

وفي سياق متصل أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على سهمين لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهما؛ بيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا، حق اكتتاب شركة العبوات الطبية-3.

كما أعلنت البورصة، تنفيذ صفقات من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، جدوى للتنمية الصناعية، اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، لعدد 41.5 مليون سهم للأولى بقيمة 76.3 مليون جنيه، عدد 37.5 مليون سهم للثانية بقيمة 26.2 مليون جنيه، عدد 37.5 مليون سهم للثالثة بقيمة 10.8 مليون جنيه.

وأعلنت شركات الكابلات الكهربائية المصرية، والصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، وبالم هيلز للتعمير، والسويدي إليكتريك، شراء الأولى 240.7 ألف سهم خلال جلسة أمس الأربعاء، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة التي بحوزة الشركة إلى 3.04%، وشراء الثانية 200 ألف سهم خزينة، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة التي بحوزة الشركة إلى 2.74%، وشراء الثالثة 1.1 مليون سهم، تمثل نسبة 0.04% من الشركة، وشراء الرابعة 1.4 مليون سهم بنسبة 0.066% من رأسمال الشركة.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، إذ باع مجلس إدارة شركتا العبوات الطبية، حق اكتتاب شركة العبوات الطبية-3 عدد 422 ألف سهم، 927.9 ألف سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بشركات الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، العربية لمنتجات الألبان "آراب ديري-باندا"، المجموعة المصرية العقارية، الدولية للأسمدة والكيماويات 1500 سهم، 300 ألف سهم، مليون سهم، 3 آلاف سهم، على التوالي.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، المالية والصناعية المصرية، جدوى للتنمية الصناعية، المصرية للمنتجعات السياحية، ثقة لإدارة الأعمال والتنمية 117.3 ألف سهم، 1500 سهم، 78 ألف سهم، 153 ألف سهم، 6500 سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبة بشركات اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، مصر للفنادق، حق اكتتاب شركة العبوات الطبية-3، عدد 60 ألف سهم، 2900 سهم، 780 ألف سهم، على التوالي.

في سياق منفصل أعلنت عدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، نتائج الأعمال خلال الفترة الماضية، حققت شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، إيرادات بلغت 3 مليارات جنيه خلال أول 9 أشهر عام 2022 بمعدل نمو سنوي 129.1%، وبلغ صافي الربح 545 مليون جنيه بنسبة نمو 1.5%.

في سياق متصل أعلنت الشركة الدولية للصناعات الطبية-إيكمى، موافقة مجلس الإدارة على بدء إجراءات التفاوض مع إحدى شركات الأدوية بغرض الاستحواذ عليها بنسبة 70%، حيث تبلغ قيمة رأس مال الشركة 150 مليون جنيه، وذلك من خلال زيادة رأس مال الشركة بالأرصدة الدائنة، وبدء إجراءات التفاوض مع إحدى شركات الأقمشة الطبية بغرض الاستحواذ عليها بنسبة 72% حيث تبلغ قيمة رأس مال الشركة 6 ملايين جنيه، وتفويض كلًا من شركة ركويزا للاستشارات المالية لإعداد دراسة القيمة العادلة لشركة الأدوية، وشركة إيليت للاستشارات المالي لإعداد دراسة قيمة عادلة لشركة الأقمشة الطبية.

في سياق آخر قالت شركة أوراسكوم للتنمية مصر، إنه تم بالفعل خلال الربع الثالث من عام 2022 من طرح مشروعي Miramar Residence، وKamaran في الجونة بإجمالي مخزون عقاري يبلغ حوالي 120-125 مليون دولار، ويتكون المشروعين من وحدات سكنية بمساحات متعددة وكاملة التشطيب.