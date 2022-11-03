شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الخميس 3- 11- 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل سعر الدولار أمام الجنيه المصرى بالبنوك العاملة فى مصر اليوم الخميس فى البنك الأهلي المصرى 24.054 جنيها للشراء، 24.15 جنيه للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 24.1 جنيه للشراء، 24.20 جنيه للبيع، بينما سجل افي لبنك المركزى المصرى 24.13 جنيه للشراء، 24.24 جنيه للبيع.

ومن جانبه أعلن البنك المركزي المصري إلغاء الاجتماع المقرر للجنة السياسات النقدية اليوم الخميس المقبل الموافق 3 نوفمبر 2022.

وذكر البنك المركزي أنه سيتم الاكتفاء بالاجتماع الاستثنائي للجنة الذي عقد يوم الخميس الماضي.

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها، وسجل سعر الدولار فى البنوك كالتالى:

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

24.13 جنيه للشراء.

24.24 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

24.05 جنيها للشراء.

24.15 جنيها للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

24.03 جنيها للشراء.

24.13 جنيها للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

24 جنيها للشراء.

24.10 جنيها للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

24.10 جنيه للشراء.

24.20 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

24.15 جنيه للشراء.

24.25 جنيه للبيع.