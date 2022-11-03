شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أسعار النفط اليوم مع صعود الدولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجعت أسعار النفط اليوم مع صعود الدولار بعد رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة.

وبلغ تراجع العقود الآجلة لخام برنت 44 سنتا أي ما يعادل 5ر0% ليصل إلى 72ر95 دولار للبرميل، فيما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 59 سنتا أي 7ر0% إلى 41ر89 دولار للبرميل.

كما انخفض الخامان أكثر من دولار للبرميل يوم أمس بفعل تراجع مخزونات النفط الأمريكية، على الرغم من رفع البنك المركزي الأمريكي الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس وذلك وفقا لوكالة الأنباء العمانية.

وكانت بيانات من معهد البترول الأمريكي قد أظهرت أن مخزونات النفط الخام انخفضت 5ر6 ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في 28 أكتوبر الماضي، مما يعطي إشارة إيجابية للطلب على الخام.

كما تراجعت مخزونات البنزين أكثر من المتوقع، مع انخفاض المخزونات بمقدار مليونين و600 ألف برميل مقارنة بتوقعات المحللين بسحب 1.4 مليون برميل.

وأكد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أنه شكل فريقًا سيلتقي مع المشرعين الأمريكيين لمناقشة احتمال رفع الضرائب على شركات النفط، إذا لم تساعد في خفض أسعار البنزين للمستهلكين الأمريكيين.

وقال بايدن، " إذا لم تخفض الأسعار للمستهلكين فسوف تدفع ضريبة أعلى على أرباحها الزائدة وستواجه قيودًا أخرى"،جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي الاثنين، حيث أكد الرئيس الأمريكي أن فريقه سيعمل مع الكونجرس للنظر في هذه الخيارات المتاحة.