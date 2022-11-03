شكرا لقرائتكم خبر عن معدلات الاستيراد تواصل التراجع فى أغسطس وتسجل 103 ألف طن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت معدلات استيراد البوتاجاز التراجع في الفترة الأخيرة، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث بلغ حجم الاستيراد من البوتاجاز نحو 103 ألف طن في شهر أغسطس الماضي، بينما كان نحو 125 ألف طن في شهر أغسطس عام 2021، بتراجع بلغ 22 ألف طن.

وكانت بيانات جهاز الإحصاء سجلت تراجع في استيراد البوتاجاز، حيث بلغت قيمة الواردات المصرية من البوتاجاز نحو 126.4 ألف طن في شهر يونيو الماضي، بينما كانت 139 ألف طن في شهر يونيو عام 2020، بتراجع بلغت قيمته نحو 12.6 ألف طن.

وقالت بيانات الجهاز، إن الاستهلاك المرحلي من البوتاجاز سجل في المقابل ارتفاعا طفيفا، حيث بلغت قيمة الاستهلاك نحو 277.2 ألف طن في يونيو الماضي، بينما كانت 274.5 ألف طن في نفس الشهر عام 2020، بزيادة بلغت 2.7 ألف طن، بينما بلغت قيمة الإنتاج المحلي من البوتاجاز نحو 138.8 ألف طن في يونيو الماضي، مقابل 159 ألف طن في نفس الشهر عام 2020.

وسجل الإنتاج المحلي من الزيت الخام والمكثفات ارتفاعا طفيفا في نفس الفترة، حيث سجل نحو 2449 ألف طن، في أغسطس الماضي، بينما كانت نحو 2440 ألف طن في نفس الشهر عام 2021، بزيادة طفيفة بلغت نحو 9 آلاف طن، كما بلغ الاستهلاك من المنتجات البترولية الأخرى نحو 2816 ألف طن في أغسطس الماضي، مقابل 2379 ألف طن في نفس الشهر عام 2021، بزيادة بلغت نحو 437 ألف طن