شكرا لقرائتكم خبر عن الاستهلاك المحلى من الغاز الطبيعى يتراجع 4238 ألف طن أغسطس الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تراجع الاستهلاك المحلي من الغاز الطبيعي في شهر أغسطس الماضي "بيانات مبدئية"، حيث سجلت نحو 4238 ألف طن، بينما كانت نحو 4433 ألف طن في شهر أغسطس عام 2021، بتراجع بلغ نحو 195 ألف طن.

وسجل الإنتاج المحلي من الزيت الخام والمكثفات ارتفاعا طفيفا في نفس الفترة، حيث سجل نحو 2449 ألف طن، في أغسطس الماضي، بينما كانت نحو 2440 ألف طن في نفس الشهر عام 2021، بزيادة طفيفة بلغت نحو 9 آلاف طن، كما بلغ الاستهلاك من المنتجات البترولية الأخرى نحو 2816 ألف طن في أغسطس الماضي، مقابل 2379 ألف طن في نفس الشهر عام 2021، بزيادة بلغت نحو 437 ألف طن.

وشهد الاستهلاك المحلي من الغاز الطبيعي تراجعا ملحوظا في الفترة الأخيرة، حيث سجل إجمالي الاستهلاك المحلي نحو 3 ملايين و667 ألف طن في شهر أبريل الماضي، مقابل 3 ملايين و831 ألف دولار في شهر أبريل عام 2021، بتراجع بلغ 164 ألف طن، وتراجع حجم الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي ليسجل نحو 4 ملايين و184.2 ألف طن في شهر ابريل الماضي، بينما كانت 4 ملايين و392 ألف طن في شهر أبريل عام 2021، بتراجع بلغ نحو 207.8 ألف طن.