شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز الإحصاء: الحمولة الصافية للسفن العابرة بقناة السويس ترتفع إلى 119.6 مليون طن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع الحمولة الصافية للسفن في قناة السويس، حيث بلغت الحمولة الصافية في شهر سبتمبر الماضي نحو 119.6 مليون طن، ارتفاعا من 111.6 مليون طن في شهر سبتمبر عام 2021، بنسبة زيادة بلغت نحو 7.2%.

وجاء ارتفاع الحمولة الصافية استكمالا لما يشهده هذا المؤشر من صعود في الفترة الأخيرة، حيث سجلت الحصيلة الإجمالية للحمولة الصافية للسفن المارة فى قناة السويس ارتفاعا في أغسطس الماضي، وبلغت الحمولة الإجمالية للسفن نحو 127.9 مليون طن، بينما كانت نحو 110.2 مليون طن فى شهر أغسطس عام 2021، بزيادة بلغت نحو 17.7 مليون طن، وبنسبة زيادة بلغت نحو 16.1%.

وكان إجمالي أعداد السفن العابرة لقناة السويس شهد ارتفاعا أيضا في الفترة الأخيرة، حيث سجل إجمالي أعداد السفن في شهر سبتمبر الماضي نحو 2025 سفينة، بينما كانت نحو 1856 سفينة في شهر سبتمبر عام 2021، بنسبة زيادة بلغت نحو 9.1%.

وقالت بيانات الجهاز، إن عدد ناقلات البترول العابرة لقناة السويس بلغ نحو 628 ناقلة في شهر سبتمبر الماضي، مقابل 453 ناقلة بترول في نفس الشهر عام 2021، بزيادة بلغت نحو 175 ناقلة بترول، بينما بلغ عدد السفن الأخرى العابرة نحو 1397 سفينة في سبتمبر مقابل 1403 سفينة في نفس الشهر عام 2021، بتراجع طفيف بلغ نحو 6 سفن فقط.