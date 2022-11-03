شكرا لقرائتكم خبر عن 6 توصيات لعمومية شركة الحديد والصلب المصرية.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتمدت الجمعية العامة العادية لشركة الحديد والصلب المصرية "تحت التصفية"، تقرير المصفي عن نشاط التصفية من 1 يناير حتى 30 يونيو عام 2022، بإجمالي خسائر قدرها 927 مليون جنيه، وصرف العلاوة الدورية المقرر صرفها للعاملين في 1 أبريل الماضي بنسبة 100%، وأوصت الجمعية بـ6 نقاط وهي:

1- التأكيد على توصيات الجمعيات العامة السابقة بشأن بذل المزيد من الجهد لسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإزالة التعديات الواقعة على بعض أراضي الشركة وتسجيل كافة الأراضي حيازة الشركة للحفاظ على ممتلكات الشركة.

2- التأكيد على توصيات الجمعيات العامة للشركة السابقة بشأن تكثيف الجهود لتحصيل مستحقات الشركة لدى الغير حفاظًا على حقوق الدائنين.

3- يجب على الشركة إنهاء الخلافات مع شركة الكوك وإجراء مطابقة بين الشركتين، وعمل تسوية بين الأرصدة المدينة والدائنة لكل شركة في ضوء ما تسفر عنه المطابقة.

4- بذل المزيد من الجهد لسرعة الانتهاء من أعمال التصفية في الوقت المحدد لها ترشيدًا لمصاريف التصفية.

5- يجب الالتزام بكافة القوانين والقرارات والإجراءات المنظمة لأعمال التصفية لمزيد من الشفافية.

6- يتعين على الشركة ضرورة سرعة تحديد وإنهاء الموقف الضريبي للانتهاء من أعمال التصفية.