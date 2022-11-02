وزير الطاقة

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وناقش الوزيران متابعة سير أعمال الربط الكهربائي بين البلدين، وبحث أوجه التعاون في مجالات الطاقة المتجددة والهيدروجين، والعمل على إعداد مذكرة تفاهم بين البلدين في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة والهيدروجين النظيف، وتعزيز التعاون مع الشركات المختصة في البلدين.وعقب الاجتماع شهد الوزيران توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة تنمية واستخدام الطاقة المتجددة المصرية، والشركة المصرية لنقل الكهرباء، وشركة أكوا باور؛ تتعلق برغبة الأطراف الثلاثة في تنفيذ مشروع إنتاج طاقة كهربائية من طاقة الرياح بقدرة 10 جيجاوات في مصر، على أن تتاح الأراضي اللازمة لإجراء القياسات والدراسات الفنية اللازمة للمشروع؛ تمهيدا لمناقشة عقود المشروع النهائية.
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