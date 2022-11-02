الابتكار في العقار

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عنوان لقاء نظمته الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة، ممثلة باللجنة العقارية، تهدف من خلاله إلى تذليل المعوقات أمام قطاع المال والأعمال وأصحاب المشاريع بالمنطقة، وذلك بمقر الغرفة.

واستعرض الأمين العام للغرفة المهندس عبدالله أبو النصر، «منصة استثمارات المدينة»، وذكر أن الهدف منها هو تنشيط الاستثمارات بالمنطقة، من خلال تسويق الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات، وتعزيز الشراكة بين عارضي الفرص والمستثمرين.

من جهته أوضح رئيس اللجنة العقارية بالغرفة طلال العمري أن من أهم واجبات اللجنة تكمن في تقديم الحلول والتوصيات للقطاع العقاري في المنطقة.