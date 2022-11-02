الابتكار في العقار

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واستعرض الأمين العام للغرفة المهندس عبدالله أبو النصر، «منصة استثمارات المدينة»، وذكر أن الهدف منها هو تنشيط الاستثمارات بالمنطقة، من خلال تسويق الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات، وتعزيز الشراكة بين عارضي الفرص والمستثمرين.من جهته أوضح رئيس اللجنة العقارية بالغرفة طلال العمري أن من أهم واجبات اللجنة تكمن في تقديم الحلول والتوصيات للقطاع العقاري في المنطقة.
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